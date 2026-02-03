Diyarbakır Sur Belediyesi'nin logosu üçüncü kez değişti

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2016'da kayyum atanmasının ardından belediye logosu değiştirilmiş, çok dilli tabelalar da kaldırılmıştı.

Belediye girişinden Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve Ermenice yazılar indirilmiş; yalnızca Türkçe ve Kürtçe ibarelerinin yer aldığı tabela asılmıştı.

2016'da değiştirilen logo

31 Mart 2024 seçimlerinde göreve gelen DEM Partili belediye yönetimi, kayyum döneminde kullanılan logoyu değiştirdi. Yeni logoda Sur’a özgü mimari motifler yer aldı.

Sur Belediyesi Eş Başkanı Adnan Örhan, eski logonun kaymakamlık logosuna benzediğini, bu durumun resmi yazışmalarda karışıklığa yol açtığını söyledi. Cegamedya'nın haberine göre; Örhan, şu açıklamayı yaptı: