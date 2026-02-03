Diyarbakır Sur Belediyesi'nin logosu üçüncü kez değişti

Diyarbakır Sur Belediyesi'nin logosu üçüncü kez değişti
Yayınlanma:
Diyarbakır Sur Belediyesi’nde kayyum döneminde değiştirilen logo, 31 Mart 2024 seçimleri sonrası DEM Partili yönetim tarafından yenilendi. Eş Başkan Adnan Örhan, eski logonun kaymakamlık logosuyla karıştığını, Sur’a özgü motiflerden oluşan yeni logonun meclis kararıyla kabul edilip Kaymakamlıkça onaylandığını açıkladı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2016'da kayyum atanmasının ardından belediye logosu değiştirilmiş, çok dilli tabelalar da kaldırılmıştı.

67138.webp

Belediye girişinden Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve Ermenice yazılar indirilmiş; yalnızca Türkçe ve Kürtçe ibarelerinin yer aldığı tabela asılmıştı.

surbazaltlogo.jpg
2016'da değiştirilen logo

31 Mart 2024 seçimlerinde göreve gelen DEM Partili belediye yönetimi, kayyum döneminde kullanılan logoyu değiştirdi. Yeni logoda Sur’a özgü mimari motifler yer aldı.

hajrln0xyaa4pum.jpg

Sur Belediyesi Eş Başkanı Adnan Örhan, eski logonun kaymakamlık logosuna benzediğini, bu durumun resmi yazışmalarda karışıklığa yol açtığını söyledi. Cegamedya'nın haberine göre; Örhan, şu açıklamayı yaptı:

“Biz de meclis kararı ile Sur motiflerinden oluşan yeni bir logo tasarladık. Meclis kararını gerekçesiyle birlikte Kaymakamlığa gönderdik ve Kaymakamlık bu kararı onayladı"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Siyaset
Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? MHP'den jet açıklama geldi
Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? MHP'den jet açıklama geldi
Özgür Özel depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti
Özgür Özel depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti