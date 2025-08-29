Diyanet'in skandal hutbesi hakkında suç duyurusu!

Yayınlanma:
Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Kampanya Grubu, Diyanet’in miras hakkına hedef alan hutbesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Ağustos’ta yayınladığı ve 90 bin camiden okunan hutbede eşit miras hakkını hedef aldı. Kız çocuklarının miras üzerinde hak talep etmesini erkeklerin hakkına göz koymak olarak niteleyen Diyanet’e tepkiler sürüyor. Konuya ilişkin birçok kadın Diyanet hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Kampanya Grubu ise konuya ilişkin Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"DİYANET SUÇ İŞLİYOR"

Grup adına konuşan İrem Gerkuş, konuşmasına Diyanet'in hutbesini hatırlatarak başladı. Gerkuş, "Ne diyordu bu hutbede? Kız çocuklarının miras üzerinde hak talep etmesini adeta erkeklerin hakkına göz konması olarak tanımlıyordu. Çünkü miras kadınların, kız çocuklarının emeği hiçe sayılarak tamamen erkeklerindi Diyanete göre" dedi.

Diyanet Anayasa’nın 10. ve 41. maddelerindeki eşitlik ilkesini ve Medeni Kanun’un kadın ve erkek mirasçılar için getirdiği eşitliğin yok sayıldığını belirterek şu şekilde konuştu: Bizler çoğunlukla evdeki erkeğe, çocuklara ya da başka aile üyelerine bakmak zorunda kalıp ücretli bir işte çalışamazken, çalışsak da hane içerisinde ücretsiz bakım emeği vermeyi sürürken, eş değer işe eşit ücret alamayıp düşük ücretlere, güvencesizliğe, esnek işlere, yoksulluğa mahkum edilirken Diyanet’in bu hutbesi; o birikimlerin kadınların görünmeyen emekleri sayesinde oluştuğunu yok sayıyor. Ne emeğimizin ne eşit miras hakkımızın gaspına izin veririz, ne de erkeklere tam itaat salık veren hutbelere sessiz kalırız. Diyanet’in Medeni Kanun ve Anayasa’yı ihlal etmesine, kadın düşmanlığını camilerde perçinlemesine karşı bugün sokaklardan sesleniyoruz. Kadın hareketinin mücadelesi sonucu ile yasalarla güvence altına alınan eşit miras hakkımızı tartıştırmayı aklınızdan bile geçirmeyin!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvalarının, hutbelerinin; iktidarın toplumu kendi ideolojisine göre dizayn etme, gündeme getirdikleri değişikliklere meşruiyet aracı olarak kullanılmasıyla ilk defa karşılaşmıyoruz.

"LAİK HUKUK İLKELERİNE AYKIRI"

Bir Cuma hutbesinde diline kadınların kıyafetlerini dolayıp, ahlaktan, zinadan bahsederek toplumsal hayattaki varlığımıza saldırıyor, bir diğer Cuma ‘’eşcinsellik sapkınlıktır’’ diyerek LGBTİ+ nefretini körüklüyor. Ne çağrısı yapıyor Diyanet erkeklere? Etek giyen kız çocuklarınızı okullara göndermeyin mi? Şeffaf gömlek giyen kadınlar aynı ofiste erkeklerle bulundu diye zina suçu işliyor onları çalıştığı işlerden alıp, evlere kapatın mı? LBGTİ+’lara sokaklarda saldırın mı? Bugün burada bir kez daha tekrar ediyoruz: Laik hukuk ilkelerine aykırı, kazanımlarımızı, kadın ve LGBTİ+ haklarını hedef alan iktidarın propaganda aracı haline gelmiş bu hutbelere sessiz kalmayacağız!"

"TESADÜF OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Diyanet’in hutbesinin tesadüf olmadığını belirten Gerkuş, "İktidarın aile yılı kapsamında açıklamalarla, düzenlemelerle, yasa tasarılarıyla dayatmaya çalıştığı eşitsizliğin, köpürttüğü kadın düşmanlığının bir parçası olduğunu görüyoruz. Her fırsatta haklarımıza saldıran, nasıl giyineceğimize, kaç çocuk doğuracağımıza, nasıl doğuracağımıza, kimi seveceğimize, kimle yaşayacağımıza karışmaya kalkanlara, İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çekilenlere, kolluğa başvurduğunda kadınları şiddet gördüğü evlere geri gönderenlere karşı mücadelemiz bitmedi bitmeyecek. Biz bugün burada İstanbul’dan fakat aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanında İzmir’den, Ankara’dan, Antalya’dan, Mersin’den, Kocaeli’den, Diyarbakır’dan, Eskişehir’den, Dersim’den de sesleniyoruz: On yıllar süren mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlarımızdan, Anayasal ve yasal haklarımızdan, eşit, özgür ve şiddetten uzak yaşama ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

