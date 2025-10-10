Dinlemelerde son fasıl: Komisyon İmralı yolcusu!

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığını yaptığı TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5 Ağustos’tan beri sürdürdüğü toplantı sürecinin bu ay içinde tamamlaması planlanıyor.

Komisyon, 15. toplantısını 16 Ekim Perşembe günü yapacak. O toplantıda kadın ve gençlik örgütü temsilcilerinin “Terörsüz Türkiye” sürecine dair görüş ve önerileri dinlenecek.

Komisyonun 16.toplantısının MİT Başkanı İbrahim Kalın ve adalet, milli savunma, içişleri bakanlarının katılımıyla yapılması ve bu toplantıyla komisyonun “dinleme faslınının” kapatması hedefleniyor.

Komisyonda sona gelindi: Raporlar hazırlanacak

DİYARBAKIR ZİYARETİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

Serbesiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre Kurtulmuş’un 14’üncü toplantı sonrasında komisyonda temsil edilen partilerin temsilcisi bir grup vekille “Komisyonumuzun Diyarbakır’ı ziyaret etmesini planladık. Sahaya inelim. Size programı bildireceğiz” dediği belirtildi.

Komisyonun Diyarbakır’ı ziyareti, 15. Toplantının yapılacağı 16 Ekim Perşembe gününden hemen sonra, 17 Ekim Cuma olarak planlandı. Kurtulmuş, sadece komisyondaki vekilleri değil Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle, Diyarbakır vekillerini de Diyarbakır programına davet ettiği belirtildi. Program kapsamında çeşitli temaslarda bulunulacağı vurgulandı.

İMRALI ZİYARETİ İÇİN DİNLEME FASLININ BİTMESİ BEKLENİYOR

Komisyon, Diyarbakır ziyaretinden sonra MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri, Adalet ve Milli Savunma Bakanlarının katılacağı bir toplantıyla “dinleme faslını” kapatacak. MİT Başkanı Kalın ve bakanların katılacağı toplantı basına kapalı olacak.

Komisyon üyelerinin Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya gidişinin de “dinleme faslı”nın kapatılmasıyla beraber planlanacağı söyleniyor. AKP MHP, CHP, DEM Parti’de ağırlıklı görüş Öcalan’a ziyaretin “makul olan en kısa zamanda” bu ziyaretin yapılması yönünde.

ÖZEL YASA HAZIRLIĞI

Komisyonun dinlenmesinin sona ermesiyle beraber, komisyondaki partiler “Terörsüz Türkiye” için hangi yasal düzenlemeleri öngördüklerine dair kendilerinin hazırladıkları raporları, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a ileteceği belirtildi.

Silah bırakan Terör örgütü PKK'lıların normal hayata 'entegrasyonu' ve silahlı eyleme katılmamış PKK'lıların “eve dönüşünü” içerecek düzenlemelerin çerçevesinin bu raporda yer alması bekleniyor.

Sürece özel yasanın ardından Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) başta olmak üzere çeşitli yasalarda yapılacak diğer düzenlemelerin de raporda olabileceği söyleniyor. Sürece özel düzenlemenin TCK ve TMK’daki kimi değişikliklerle mümkün olduğunun görülmesi durumunda ayrı bir yasaya gerek olmayacağı da ifade ediliyor.