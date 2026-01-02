Dilek İmamoğlu'ndan hesap kapatmalara sert tepki: Korksanız da tutsakların sesi duyulacak

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İBB davasında tutuklu isimlere yönelik uygulanan sansüre sosyal medya hesabından isyan etti.

"Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yapılan hukuksuzluklara karşı ses çıkarmaktan asla vazgeçmediğini öğrendiniz" diyen İmamoğlu, "Siz korksanız da, yasaklasanız da, baskı uygulasanız da Ekrem İmamoğlu’nun da haksızca özgürlüğünden mahrum ettiğiniz tüm tutsakların da sesi duyulacak. Milletimiz onlarla yan yana, omuz omuza adaletin ve demokrasinin yolunda yürüyecek" şeklinde tepki gösterdi.

"KORKSANIZ DA TUTSAKLARIN SESİ DUYULACAK"

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hakkıyla kazandığı diplomasını iptal ettiniz. Bir gün sonra, çağırıldıklarında ifade vermeye gidecek onlarca çalışma arkadaşıyla birlikte bir şafak operasyonuyla gözaltına aldınız.

İtibarlarını zedelemek istediniz. Yetmedi; haksızca ve hukuksuzca insanları tutukladınız, özgürlüklerinden mahrum bıraktınız. Kimse sesini çıkarmaz diye düşündünüz, milyonların Saraçhane’ye koştuğunu gördünüz. Milletimiz unutur sandınız; Ekrem İmamoğlu’nun sesini, görüntüsünü, sosyal medya hesaplarını yasakladınız.

Milyonların adaleti, demokrasiyi ve hukuku savunmaktan, Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yapılan hukuksuzluklara karşı ses çıkarmaktan asla vazgeçmediğini öğrendiniz. Şimdi de doğruları söyleyen, hakkını arayan çalışma arkadaşlarının sesini kısmaya, onları linç kültürüyle sindirmeye çalışıyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki milletimiz doğrunun, haklının yanında durmaya devam edecek.

Siz korksanız da, yasaklasanız da, baskı uygulasanız da Ekrem İmamoğlu’nun da haksızca özgürlüğünden mahrum ettiğiniz tüm tutsakların da sesi duyulacak. Milletimiz onlarla yan yana, omuz omuza adaletin ve demokrasinin yolunda yürüyecek. Bu ülkeye daha fazla adaletsizlik, hukuksuzluk yaşatmayın.

Milletimizin vicdanını yaralamayın. Çünkü gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Adalet yerini bulacak. Eşitliğin, adaletin ve özgürlüğün bu topraklara yeniden hâkim olacağı günleri daha fazla geciktirmeyin!"

Son Dakika | Murat Ongun'un sosyal medya hesabına kapatma kararı

İMAMOĞLU'NUN ARDINDAN MURAT ONGUN'UN DA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

23 Mart'ta tutuklandıktan sonra sosyal medya hesabı ve meydanlardaki fotoğraflarına yasak getirilen İmamoğlu'nun çalışma arkadaşı Murat Ongun'un da sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.