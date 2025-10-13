DEVA Partisi'nden Ahmet Hakan'ın AKP iddiasına yanıt

DEVA Partisi Sözcüsü Sadullah Kısacık, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın köşe yazısında dile getirdiği “Ali Babacan, DEVA Partisi’ni kapatıp AK Parti’ye dönebilir” iddiasına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Kısacık, Hakan’ın yazısı için şu ifadeleri kullandı:

İktidarın ekonomi ve siyaset alanında tıkanmışlık yaşadığını belirten Kısacık, iktidarın güven bunalımı içinde olduğunu vurguladı. Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Ahmet Hakan: DEVA Partisi kapanabilir

Ahmet Hakan’ın yazısında geçen senaryonun iktidar açısından bir teselli arayışı olduğunu belirten Kısacık, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesi bir ortamda, yıllar önce Türkiye'yi güven, istikrar ve reformlarla tanıştıran bir isim olan Ali Babacan ile aynı fotoğraf karesinde bulunmak, buradan çeşitli kehanetler çıkarmak bile iktidara moral kaynağı olmuş görünüyor."

Ali Babacan’ın siyasetteki yerini net bir şekilde tarif eden Kısacık, şu açıklamayı yaptı:

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın DEVA Partisi’ni kapatıp Ak Parti’ye katılacağı yönünde bir “kehanette” bulunmuş.

Bu tür yazılar aslında bilinçli şekilde servis edilen bir arzunun, bir özlemin dışa vurumudur.

Çünkü biliyoruz ki iktidar ekonomi yönetiminde, siyasette ve devlet idaresinde ciddi bir tıkanmışlık içerisinde.

İktidar güven bunalımı yaşıyor ve yeni bir başarı hikayesi yazamıyor.

Çünkü biliyoruz ki iktidarın Ali Babacan hikayesine çok ihtiyacı var.

Böylesi bir ortamda, yıllar önce Türkiye’yi güven, istikrar ve reformlarla tanıştıran bir isim olan Ali Babacan ile aynı fotoğraf karesinde bulunmak, buradan çeşitli kehanetler çıkarmak bile iktidara moral kaynağı olmuş görünüyor.

Şunu NET olarak belirtmek isterim ki;

Sayın Babacan’ın yeri geçmişte değil, gelecektedir.

Türkiye’nin ihtiyacı, eskiye dönüş değil; DEVA kadrolarının vizyonuyla yepyeni bir başlangıçtır.

Bizim iddia edildiği gibi kapatmak, katılmak ya da geri dönmek gibi bir gündemimiz yok.

Bizim gündemimiz; demokrasi, adalet ve ekonomi alanlarında ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaktır.

Kısacası, iktidarın Ali Babacan’ın dönüşüne ihtiyacı olabilir.

Ama Türkiye’nin ihtiyacı, Ali Babacan’ın liderliğindeki DEVA Kadrolarındadır.