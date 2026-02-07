DEVA Partili Şahin'den Cuma hutbesi tepkisi

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 6 Şubat Cuma hutbesinde yer alan ifadelerin eksiklikler barındırdığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

"SORUMLULUK VE DENETİM EKSİK"

Hutbede felaketler karşısında sabır ve dayanışmanın öne çıkarıldığını belirten Şahin, sorumluluk ve denetim kısmının eksik olduğunu vurguladı.

Felaketlerin yalnızca kader olmadığını belirten Şahin, ihmallerin, tedbirsizliğin ve denetimsizliğin sonucu olduğunu söyledi. Şahin, yeni acıların yaşanmaması için sorumluların hesap vermesi ve etkin denetim mekanizmalarının işlemesi gerektiğini vurguladı.

Diyanet'in Cuma hutbesi sınırı geçince yumuşadı

"FELAKETLER YALNIZCA KADER DEĞİLDİR"

Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi: