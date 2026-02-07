DEVA Partili Şahin'den Cuma hutbesi tepkisi

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 6 Şubat Cuma hutbesinde felaketler karşısında yalnızca sabır ve dayanışmaya vurgu yapıldığını belirterek, sorumluluk ve denetim konularının eksik bırakıldığını söyledi. Şahin, "Elbette bunlar kıymetlidir, gereklidir. Ancak bir hayati başlık eksikti: Sorumluluk ve denetim" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 6 Şubat Cuma hutbesinde yer alan ifadelerin eksiklikler barındırdığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

"SORUMLULUK VE DENETİM EKSİK"

Hutbede felaketler karşısında sabır ve dayanışmanın öne çıkarıldığını belirten Şahin, sorumluluk ve denetim kısmının eksik olduğunu vurguladı.

Felaketlerin yalnızca kader olmadığını belirten Şahin, ihmallerin, tedbirsizliğin ve denetimsizliğin sonucu olduğunu söyledi. Şahin, yeni acıların yaşanmaması için sorumluların hesap vermesi ve etkin denetim mekanizmalarının işlemesi gerektiğini vurguladı.

"FELAKETLER YALNIZCA KADER DEĞİLDİR"

Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugünkü Cuma hutbesinde; felaketler karşısında sabır, dayanışma ve yardımlaşmanın önemi uzun uzun anlatıldı. Elbette bunlar kıymetlidir, gereklidir. Ancak bir hayati başlık eksikti: Sorumluluk ve denetim. Felaketler yalnızca kader değildir; ihmallerin, tedbirsizliğin ve denetimsizliğin ağır sonuçlarıdır. Dayanışma yaraları sarar, fakat asıl olan yeni acıların yaşanmaması için sorumluların hesap vermesi ve etkin denetimin tesis edilmesidir. Toplumsal vicdan; sabrı da, yardımlaşmayı da, adaleti ve sorumluluğu da birlikte gerektirir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

