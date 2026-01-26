DEM Parti'nin yürüyüşüne müdahale edilmişti! Ayşegül Doğan'dan açıklama geldi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezine basın toplantısı düzenledi. Doğan burada Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de konuşan Doğan, "Şu ana kadar gerek sahada gerek Meclis’te gerek farklı buluşmalarda ve ziyaretlerde özellikle dikkat çektiğimiz bir nokta var. Bu tarihsel anda bunun altını bir daha çizmek isteriz. Türkiye'de ne zaman iç barışa dönük bir arayış olsa, Türkiye'de ne zaman Kürt meselesinin savaş, şiddet ve silah dışı yöntemlerle çözümünün devreye girdiği bir ihtimal güçlü bir şekilde belirse gerek Türkiye içinden gerek dışından her zaman müdahaleler, provokasyonlar olmuştur. Çözüm ve barış arayışlarını sabote etmeye, süreci bitirmeye dönük girişimler olmuştur. Suriye'de bugün yaşananları da bunlardan bağımsız değerlendirmemek gerekiyor. Şimdi öncelikli olarak yapılması gereken provokatif zemine çekmek değil Türkiye'yi; aksine, çözüm ve demokratik hak arayışına alan açmaktır. Bakınız, günlerdir herkes ayakta. Kürtlerin, duyarlı insanların, vicdan sahibi insanların kalbi orada atıyor" dedi.

Kalıcı ateşkes vurgusu yapan Doğan, "Demokratik bir Suriye talep ediliyor. Bunlarda demokratik olmayan ne var? Hiçbir şey yok. Her şey son derece açık. İtirazımızın, isyanımızın nedeni açık. Öfkemizin nedeni açık. Gizli saklı hiçbir şey yok. İnsanlar bir araya geliyor, yürüyüşler düzenliyor. Biz bu yürüyüşlere katılıyoruz. Demokratik tepkilerini ifade ediyorlar. Bunlar çeşitli kurum, kuruluş, siyasi parti ve şahsiyetlerin birlikte yol aldığı, yürüdüğü yürüyüşler. Bunlar Türkiye'yi provokatif bir zemine çekmek için değil, aksine bunu yapmak isteyenlere 'dur' demek için yapılan yürüyüşlerdir. Dayanışmayı büyütmek için yapılan yürüyüşlerdir. Haksızlığa, hukuksuzluğa, zulme karşı bir araya gelişlerin sesidir" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE ÖNCÜLÜK YAPMALI'