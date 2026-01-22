MHP-DEM Parti arasında Öcalan ve Suriye polemiği! Karşılıklı sert sözler yükselmeye başladı

İmralı Süreci'nde yasal düzenlemeler konuşulurken Suriye'deki son gelişmeler tansiyonu yükseltti.

Şam yönetiminin SDG'ye karşı operasyonun ardından Nusaybin'de Türk bayrağına karşı provokatif bir eylem yapıldı.

DEM Parti'nin Suriye'deki operasyonlara karşı protestolarında MHP'ye karşı açıklamaları süreçte 'çatırdama' yorumlarına neden oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye yönelik açıklamaları yanıt gelirken, MHP tarafından da Bahçeli'ye yönelik sözlere sert cevap geldi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderinin yanında mısınız, karşısında mısınız?” sorusuna yanıt verdi.

Türk bayrağına karşı provokasyon ve Suriye'deki eylemlerin ardından gelen Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin Doğan, “Barıştan, demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz. DEM Parti olarak 27 Şubat çağrısının hayata geçmesi için tüm çabayı olağanüstü koşullarda ortaya koymaya çalışıyoruz.” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın SDG'nin açıklamaları ve Bahçeli'ye yönelik ifadelerine de MHP'nin önde gelen isimlerinden Semih Yalçın'dan yanıt geldi.

Yalçın, "Umudunu Suriye’de ABD’nin desteğinde kurulacak bir uydu kantona bağladığı anlaşılan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz.

Bakırhan’a “Haddini bil!” diyoruz" ifadelerini kullandı.

Süreç çatırdadı! DEM Parti'den hem Erdoğan hem Bahçeli'ye çok sert sözler

DEM PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE ÖCALAN YANITI

T24'e konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti’nin durduğu yeri yıllardır verdiği mücadeleyle gösterdiğini belirtti.

Türk bayrağına karşı provokasyona ilişkin de Doğan, “Bayrak konusunda konuşalım... Türkiye'nin yakın siyaset tarihinde çeşitli kez denenmiş ve sonuç alınamamış provokatif girişimler olduğunu biliyorsunuz. Partimiz tavrını ortaya koydu.” dedi.

DEM Parti Sözcüsü, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan hakkında Bahçeli'nin yönelttiği soruya tam olarak şöyle yanıt verdi:

Bizim neyin yanında durduğumuz yıllardır verdiğimiz mücadeleyle açık. Bayrak konusunda konuşalım... Türkiye'nin yakın siyaset tarihinde çeşitli kez denenmiş ve sonuç alınamamış provokatif girişimler olduğunu biliyorsunuz. Partimiz tavrını ortaya koydu. Sayın Bahçeli'nin, Sayın Öcalan ile ilgili değerlendirmelerini şöyle yanıtlıyoruz: Bu sürecin açıklıkla ilerlemesi için, spekülasyonları, manipülasyonları engellemek içindi... Biz diyoruz ki Öcalan'ı özgür iletişim koşullarına eriştirmek gerekiyor. Bizim partimiz çatışmasızlıktan yana. Tarihsel çatışma ve çatışmasızlık döngüsünden çıkması gerekiyor artık Türkiye'nin... Kalıcı bir çıkış nasıl olur? Güven, güvence ilişkisi... Adalet ve hukukun tesiriyle birlikte olabilir. Biz 27 Şubat çağrısından önce de Öcalan'ın barış çabalarını destekleyen, bunun yolunun açılması gerektiğini söyleyen, koşulların değişmesi gerektiğini söyleyen, müzakerenin doğası gereği olması gereken koşullara sahip olunması gerektiğini söylüyoruz.

"DEM PARTİ'DE YALPALAMA YOK" AÇIKLAMASI

Doğan, DEM Parti'nin süreçte 'yaplama' veya 'savrulma' içerisinde olmadığını belirterek Öcalan'ın 27 Şubat çağrısının önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Barıştan yana duruyoruz, demokratik toplumdan yana duruyoruz. Öcalan, DEM heyetiyle yaptığı son görüşmede, 27 Şubat çağrısının öneminin altını çiziyor. Nerede durduğunu ifade ediyor. Herhangi bir yalpalanma, savrulma DEM Parti açısından söz konusu değil. Bizim siyaset yapma, olumsuzluklara dikkat çekme, bunun için de hem proaktif hem de reaktif siyaset ortaya koyma hakkımız hep gölgelenmeye çalışıldı. Barıştan, demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz. DEM Parti olarak 27 Şubat çağrısının hayata geçmesi için tüm çabayı olağanüstü koşullarda ortaya koymaya çalışıyoruz.""

SDG AÇIKLAMASI

Suriye’deki gelişmelere de değinen Doğan, şu açıklamayı yaptı:

“Şimdi Suriye'de silahlı güçler var deniyor. ‘SDG terör örgütüdür, Öcalan'ı da dinlemiyor’ söylemlerini çok duyduk, daha önce Türkiye için de duyduk. SDG bir anda ortaya çıkmadı, insanlar bir anda silahlanmadılar. İnsanlar canlarını korumak için silahlanmak durumunda kaldılar.”

Protestolar hakkında da konuşan Doğan, “Sokaktaki tepkiyi doğru değerlendirmek gerekiyor. Şöyle zannediliyor, sokaktaki tepkinin DEM Parti tarafından organize edildiği düşünülüyor ama öyle değil.” diyerek, halkın demokratik tepkisine destek verdiklerini söyledi.

Doğan, sözlerine şunları da ekledi:

"İnsanlar bu duruma karşı itirazlarını en demokratik şekilde ifade etmek istiyorlar. Biz de DEM Parti olarak elbette yanlarında yer alacağız. Bunu güçlü bir şekilde Türkiye kamuoyuna duyurmak için elimizden geleni yapacağız

BAHÇELİ'YE ÖCALAN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Bahçeli'nin “Öcalan örgütünü feshetsin, gelsin DEM Parti grubunda konuşsun” çağrısını hatırlatan Doğan, “1 yılı fazlasıyla geçti. Bu konuşmaların gereğini kim yapmıyor? Öcalan gelsin konuşsun. Tüm bu soruların yanıtlarını doğrudan kendisinden duyalım. Bunlar bugün konuşulmuyor bile.” dedi.

Doğan, SDG’nin Kürtleri temsil edip edemeyeceğine dair tartışmalara ilişkin şu ifadeyi kullandı:

"Devletin bekası denilerek Türkiye'de pek çok konunun üstü kapatıldı, şu anda aynı söylemi Suriye'de görüyoruz. "SDG ayrı Kürtler ayrı, SDG tüm Kürtleri temsil edemez" deniliyor. Bırakın buna Kürtler karar versin. SDG Kürt'ü temsil etmiyor demek Kürt'ü uzaklaştırmaktan başka bir anlam ifade etmiyor. Çünkü Kürt'ün muhatap gösterdiği muhatapları yok sayıyorsunuz. Bu kucaklayan bir dil olmuyor."

Türkiye’de Kürt sorununa bakışın değişmesi gerektiğini belirten Doğan, “Kürt'ü eşit kardeş olarak görebilecek bir dilin, bir zihniyet değişikliğinin somut emarelerini görmek gerekiyor. Bu bir tehdit değil, bir tespit.” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki istikrarsızlığın Türkiye’yi doğrudan etkilediğini hatırlatan Doğan, IŞİD tehdidine ilişkin de şunları kaydetti:

"Türkiye'nin iç ve dış güvenliği yalnızca DEM Parti'nin meselesi olmamalı. IŞİD tehdidinden bahsediyoruz. Yeniden canlanması ihtimalinden bahsediyoruz ve bu bir ihtimal değil."

MHP'DEN TUNCER BAKIRHAN'IN SÖZLERİNE YANIT

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Nusaybin-Kamışlı sınırında Türk bayrağına yönelik saldırıyı sert ifadelerle eleştirdi. Yalçın, bu saldırının, PKK’nın uzantısı YPG/SDG’nin uğradığı yenilginin ardından Türkiye’ye karşı yeni bir kalkışma planının parçası olduğunu savundu. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Terör örgütü yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik düzenlediği alçakça saldırı, bu hain planın apaçık göstergesidir.”

Yalçın, Türkiye’nin terörden arındırılması sürecine zarar verilmek istendiğini dile getirdi:

“Böylece, önemli bir merhaleye ulaşan Terörsüz Türkiye adımının da sekteye uğratılması ve bir taşla iki kuş vurulması planlanmaktadır.”

Bayrağa yönelik saldırının, terör örgütü içindeki çok başlılığın ve dağınıklığın göstergesi olduğunu vurgulayan Yalçın:

“Bu köhne yöntem ve ucuz senaryolar, daha önce de denenmiş ama milletimizin çelik gibi iradesini karşısında bulmuştur.Bu hususta sömürgeci küresel aktörlerin en başarısız olduğu ülke, Türkiye’dir. Solcu ihanet şebekelerinin bölücü, ayrılıkçı ve iş birlikçi eylemleri, karşısında kale gibi MHP’yi ve Milliyetçi Ülkücü Hareket’i bulmuştur.”

MHP’nin iç barışı önceleyen duruşunun değişmeyeceğini belirten Yalçın:

“MHP ve milliyetçi Ülkücü Hareket, yine aynı kararlılıkta ve dimdik ayaktadır. Terörsüz Türkiye istikametinde atılan adımları kim köstekliyorsa, o haindir.”

Saldırının bölücü terör örgütünün çaresizliğini yansıttığını belirten Yalçın:

“Hain ellerin millî egemenliğimizin ve bütünlüğümüzün sembolü olan Türk bayrağına uzanması, bölücü terör örgütü artıklarının son çırpınışlarıdır. Dem Parti, yoluna meşruiyet zemininde devam etmek istiyorsa Türkiye partisi olmak zorundadır.”

Yalçın, Türkiye’de etnik temelli ayrımcılık yapılmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kürtlerin kahir ekseriyeti Dem Parti’ye değil, diğerlerine oy vermektedir. Her vatandaşımız, Türk kimliği potasında birleşmektedir.”

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarını hedef alan Yalçın:

“Umudunu Suriye’de ABD’nin desteğinde kurulacak bir uydu kantona bağladığı anlaşılan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz. Bakırhan’a ‘Haddini bil!’ diyoruz.”

Açıklamasının sonunda MHP’nin terörle mücadele kararlılığını yineleyen Yalçın:

“Terörsüz Türkiye kervanı, bütün provokasyonlara ve yan çizmelere rağmen yoluna devam edecektir.”