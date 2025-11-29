Cumhur İttifakı'ndan Papa'nın Türkiye ziyaretine tepkiler sürüyor: MHP'den sonra BBP

Destici, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Son Dakika | MHP Papa'nın Türkiye ziyaretine ateş püskürdü! "Dini ayrışmaları hedefliyor"

"BU GEZİ SADECE 'TURİSTİK' DEĞİL; AÇIKÇA 'POLİTİK' VE 'TEOLOJİK' BİR ANLAM TAŞIYOR"

Destici, şu ifadeleri kullandı:

"1,5 milyar Katoliğin ruhani lideri ve Vatikan’ın ilk Amerikalı Papası olan 14. Leo’nun ilk yurtdışı ziyareti Ankara oldu. Ardından İstanbul ve İznik... Büyük Birlik Partisi olarak açıkça ifade edelim: Bu gezinin, sadece 'turistik' değil; açıkça 'politik' ve 'teolojik' bir anlam taşıdığını görmekteyiz. Vatikan’ın klasik apostolik gezi protokolü içinde ilerleyen bu geziyi sırf 'kültürel-diplomatik nezaket' ya da 'masum bir anma etkinliği' diye değerlendirmek safdillikten öteye gitmez.

İznik ziyaretinin 'tarihsel', 'dini', 'ideolojik' ve doğal olarak 'politik' bir anlam taşıdığını düşünüyoruz. Bunu görmeyip sadece bu ziyaret programını 'turistik hoşluk' ya da 'masum bir anma etkinliği' olarak öne çıkarmak ya tarih bilmezlik ya da bilmezden gelmektir! İznik hiç bir zaman nötr bir mekan olmadı, olmayacak da...

Bu ziyaret bir gövde gösterisi olmayabilir; fakat kesinlikle bir 'hesaplaşma'dır. Hem Hristiyan dünyasının kendi iç hesaplaşması, hem de bizim kadim tarihimizle hesaplaşması… Devlet ve Millet olarak paniklemeye gerek yok, ama ayakta uyumanın da alemi yok! Biliyoruz ki, tarih, sembollerle de yazılır. Ve bugün İznik’te bir sayfa daha çevriliyor. Yeter ki aziz Türk devleti ve milleti olarak gözümüzü açık tutalım. Evelallah bunun da üstesinden geliriz."