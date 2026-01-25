CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 85'ncisinin İstanbul Bağcılar'da düzenleneceği açıklandı.
CHP'nin Mart 2025'te başlattığı Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 85'ncisi İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlecek.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yeni adresi "Halkın iktidarını birlikte kuracağız!" ifadesiyle duyurdu.
CHP 85'NCİ KEZ MEYDANDA OLACAK
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 84'üncüsü Yalova'da düzenlenmişti. Mitinglerin 85'nci adresi ise Bağcılar olarak açıklandı.
İmamoğlu o diyaloğu hatırlattı: Maalesef hepsi gerçekleşti
"HALKIN İKTİDARINI BİRLİKTE KURACAĞIZ"
28 Ocak Çarşamba günü Bağcılar Meydan'da gerçekleştirilecek mitingin saatini 19.30 olarak açıklayan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şu ifadeleri kullandı:
- "Halkın iktidarını birlikte kuracağız! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz."
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!