CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!

Yayınlanma:
CHP'nin Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 87'nci adresi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni durağı Niğde olarak açıklandı.

Son Dakika | Zeydan Karalar'a tahliye kararı sonrası Özgür Özel'den ilk tepkiSon Dakika | Zeydan Karalar'a tahliye kararı sonrası Özgür Özel'den ilk tepki

CHP'NİN YENİ MİTİNG ADRESİ AÇIKLANDI

Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle Mart 2025'ten bu yana düzenlenen mitinglerin 87'ncisinin, 7 Şubat Cumartesi günü Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

CHP'den saat 14.00'te düzenlenecek miting ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Ekenin biçemediği, üretenin hakkını alamadığı bu kara düzene karşı; alın teriyle toprağı yoğuran emekçilerin kenti Niğde’de buluşuyoruz! Cebimize, hukuka ve memlekete adalet gelene kadar, meydanlarda milletimizle omuz omuza, yan yana, kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizi karanlığa mahkûm etmeye çalışanlara karşı dimdik duracağız. Hakkımızı sonuna kadar alacağız. Ak Parti’nin bu adaletsiz, kara düzenini mutlaka yıkacağız!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

