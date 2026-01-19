CHP'nin yeni miting adresi açıklandı: Boyun eğmeyeceğiz!

Mart 2025'te Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 83'üncü adresi belli oldu.

CHP'den yapılan açıklamada, mitingin 21 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenleneceği belirtildi.

"ÜLKENİN KADERİ MEYDANLARDA YAZILACAK"

Saat 19.30'da CHP Lideri Özgür Özel'in de açıklamalarda bulunacağı mitinge ilişkin partiden şu açıklama yapıldı:

"Tarih boyunca zulme teslim olmadık; bugün de yargı sopasıyla sandığa uzananlara boyun eğmeyeceğiz! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm siyasi tutsaklar özgürlüğüne kavuşana, sandık önümüze gelene kadar durmayacağız! Ülkemizin kaderi klimalı salonlarda değil; meydanlarda yazılacak!"

"HEDEFİMİZ HALKIN İKTİDARIDIR!"

"Hedefimiz halkın iktidarıdır!" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise mitinge ilişkin şu açıklamayı yaptı: