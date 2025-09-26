CHP'nin kayyum itirazına mahkemeden ret! CHP'den ilk açıklama

CHP'nin kayyum itirazına mahkemeden ret! CHP'den ilk açıklama
Yayınlanma:
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum heyetinin itirazlarına ilişkin davada kararını açıkladı. CHP'nin itirazını reddeden mahkeme, kayyum heyetinin görevine devam etmesine yönelik karar verdi. CHP'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasına CHP, itiraz etmişti. Kayyuma yönelik itiraz davası İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme CHP'nin kayyum itirazına ret kararı verdi. Tekin'in bir süre daha kayyumluğa devam edeceği belirtildi. CHP'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

İstanbul İl Başkanlığı’na dair geçici tedbir kararına yaptığımız itiraz İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin kararına rağmen, çarşamba günü olağanüstü kongremizi durdurmaya çalışan mahkeme; seçim kanununu ve Anayasa’yı hiçe sayarak hukuku çiğnemeye devam etmektedir" dedi.

Son dakika | CHP İstanbul'da kayyum itirazına ret!Son dakika | CHP İstanbul'da kayyum itirazına ret!

"MİLLET İRADESİNE DARBE"

Çiftçi, "Önceki mahkeme kararlarını tanımayan hatta açıkça eleştiren, davacı vekilinin sunmadığı çıkarımları yapıp avukatlarımıza yönelten, “burası başka bir makeme” edasıyla geçmiş konumunu hatırlatan bir hakimin yaptığı yargılamadan adalet çıkmaz.

Bu karar, yalnızca partimize değil, sandığın ve millet iradesinin üstünlüğüne de bir darbedir. Yargı yetkisinin, halkın seçme ve seçilme hakkını yok sayan siyasi müdahalelere alet edilmesini asla kabul etmeyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında kayyumun yeri yoktur. Siyaseten de yoktur, hukuken de yoktur. Çağrı heyetinin kolluk desteğiyle şova giriştiği yerde biz delegelerimizin imzasıyla olağanüstü kongremizi topladık ve seçimimizi yaptık. Artık görev ve sorumluluk seçilmiş yönetimindir. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir.

Örgütümüzün iradesi önünde hiçbir mahkeme duvarı yükselemez. Demokrasiye, eşit yurttaşlığa ve özgür seçim hakkına sahip çıkan milyonlarla birlikte, bu karanlık gidişe karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"HUKUKA UYGUN BİR KARAR ÇIKARMAK MÜMKÜN DEĞİL"

CHP Avukatı Çağlar Çağlayan, kararın hukuksuz olduğunu belirtti. Çağlayan, "Hakim bu tutumuyla verdiği kararla da hukuk tarihimizde geri dönülmez bir hata ve kara lekeye daha neden oldu maalesef. Bugün verilen karar öncesinde mahkemeye yaptığımız olağanüstü il kongresini de anlattık. Duruşma zaptına geçmesine müsaade etmedi ama kongrenin henüz kesinleşmediği çıkarımını yapmış. Belli ki kongre de yapsak Yargıtay kararı da koysak AYM, AİHM kararı da koysak dosyaya bu mahkemeden hukuka uygun bir karar çıkarmak mümkün görülmüyor" dedi. Çağlayan mahkemenin bu kararını İstinaf'a taşıyacaklarını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Siyaset
AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ünlü şefler gelsin diye milyonlar harcamış!
AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ünlü şefler gelsin diye milyonlar harcamış!
Son Dakika | Trump'ın 'Hileli seçimler' ifadesine Özgür Özel ne diyecek? Silivri'den flaş açıklamalar
Son Dakika | Trump'ın 'Hileli seçimler' ifadesine Özgür Özel ne diyecek? Silivri'den flaş açıklamalar