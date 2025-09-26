CHP'nin kayyum itirazına mahkemeden ret! CHP'den ilk açıklama

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasına CHP, itiraz etmişti. Kayyuma yönelik itiraz davası İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme CHP'nin kayyum itirazına ret kararı verdi. Tekin'in bir süre daha kayyumluğa devam edeceği belirtildi. CHP'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

İstanbul İl Başkanlığı’na dair geçici tedbir kararına yaptığımız itiraz İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin kararına rağmen, çarşamba günü olağanüstü kongremizi durdurmaya çalışan mahkeme; seçim kanununu ve Anayasa’yı hiçe sayarak hukuku çiğnemeye devam etmektedir" dedi.

Son dakika | CHP İstanbul'da kayyum itirazına ret!

"MİLLET İRADESİNE DARBE"

Çiftçi, "Önceki mahkeme kararlarını tanımayan hatta açıkça eleştiren, davacı vekilinin sunmadığı çıkarımları yapıp avukatlarımıza yönelten, “burası başka bir makeme” edasıyla geçmiş konumunu hatırlatan bir hakimin yaptığı yargılamadan adalet çıkmaz.

Bu karar, yalnızca partimize değil, sandığın ve millet iradesinin üstünlüğüne de bir darbedir. Yargı yetkisinin, halkın seçme ve seçilme hakkını yok sayan siyasi müdahalelere alet edilmesini asla kabul etmeyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında kayyumun yeri yoktur. Siyaseten de yoktur, hukuken de yoktur. Çağrı heyetinin kolluk desteğiyle şova giriştiği yerde biz delegelerimizin imzasıyla olağanüstü kongremizi topladık ve seçimimizi yaptık. Artık görev ve sorumluluk seçilmiş yönetimindir. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir.

Örgütümüzün iradesi önünde hiçbir mahkeme duvarı yükselemez. Demokrasiye, eşit yurttaşlığa ve özgür seçim hakkına sahip çıkan milyonlarla birlikte, bu karanlık gidişe karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"HUKUKA UYGUN BİR KARAR ÇIKARMAK MÜMKÜN DEĞİL"

CHP Avukatı Çağlar Çağlayan, kararın hukuksuz olduğunu belirtti. Çağlayan, "Hakim bu tutumuyla verdiği kararla da hukuk tarihimizde geri dönülmez bir hata ve kara lekeye daha neden oldu maalesef. Bugün verilen karar öncesinde mahkemeye yaptığımız olağanüstü il kongresini de anlattık. Duruşma zaptına geçmesine müsaade etmedi ama kongrenin henüz kesinleşmediği çıkarımını yapmış. Belli ki kongre de yapsak Yargıtay kararı da koysak AYM, AİHM kararı da koysak dosyaya bu mahkemeden hukuka uygun bir karar çıkarmak mümkün görülmüyor" dedi. Çağlayan mahkemenin bu kararını İstinaf'a taşıyacaklarını ifade etti.