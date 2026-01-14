CHP’nin CMP başvurusuna AYM’den ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin isim ve ambleminin başka bir partiyle karıştırılabilecek kadar benzer olduğunu öne sürerek, bu partinin siyasi parti kaydından silinmesini istemişti.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, yapılan inceleme sonucunda CHP'nin bu başvurusuna "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

YARGITAY KAYDINDA OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Mahkeme kararında, siyasi partilerin isim ve amblemlerine ilişkin incelemelerin öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tuttuğu siyasi parti kayıtları üzerinden yapılması gerektiğini belirtti. Başvuru konusu olan Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin, başvuru sırasında Yargıtay'daki siyasi parti kaydında yer almadığı tespit edildi.

'ESASTAN İNCELENMESİNE OLANAK YOK'

Bu nedenle, isim ve amblem benzerliği iddiasının esastan incelenmesine olanak bulunmadığı ifade edildi.

İLERİDE YENİDEN BAŞVURU YAPILABİLİR

Anayasa Mahkemesi, bu kararın, ileride söz konusu partinin siyasi parti siciline kaydolması halinde aynı taleplerle yeniden başvuru yapılmasına engel teşkil etmediğini de vurguladı.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Ret kararı, Anayasa Mahkemesi'nde bir karşı oya karşı oy çokluğu ile alındı.