CHP’nin CMP başvurusuna AYM’den ret

CHP’nin CMP başvurusuna AYM’den ret
Yayınlanma:
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin isim ve ambleminin karışıklığa yol açtığı gerekçesiyle kayıttan silinmesi talebini oy çokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin isim ve ambleminin başka bir partiyle karıştırılabilecek kadar benzer olduğunu öne sürerek, bu partinin siyasi parti kaydından silinmesini istemişti.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, yapılan inceleme sonucunda CHP'nin bu başvurusuna "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

YARGITAY KAYDINDA OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Mahkeme kararında, siyasi partilerin isim ve amblemlerine ilişkin incelemelerin öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tuttuğu siyasi parti kayıtları üzerinden yapılması gerektiğini belirtti. Başvuru konusu olan Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin, başvuru sırasında Yargıtay'daki siyasi parti kaydında yer almadığı tespit edildi.

'ESASTAN İNCELENMESİNE OLANAK YOK'

Bu nedenle, isim ve amblem benzerliği iddiasının esastan incelenmesine olanak bulunmadığı ifade edildi.

İstanbul Barosu davasında AYM’ye gönderme talebi kabul edilmediİstanbul Barosu davasında AYM’ye gönderme talebi kabul edilmedi

Tayfun Kahraman için kritik uyarı: Avukatı 'Felç kalma riski var' diyerek AYM'ye başvurduTayfun Kahraman için kritik uyarı: Avukatı 'Felç kalma riski var' diyerek AYM'ye başvurdu

İLERİDE YENİDEN BAŞVURU YAPILABİLİR

Anayasa Mahkemesi, bu kararın, ileride söz konusu partinin siyasi parti siciline kaydolması halinde aynı taleplerle yeniden başvuru yapılmasına engel teşkil etmediğini de vurguladı.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Ret kararı, Anayasa Mahkemesi'nde bir karşı oya karşı oy çokluğu ile alındı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Siyaset
Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına 'adaylık açıklaması' yorumu: Siyasette erken öten horozun başını keserler
Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına 'adaylık açıklaması' yorumu: Siyasette erken öten horozun başını keserler
Buğra Gökçe'den 300'üncü gün mesajı: Erdoğan ile kendi koşullarını karşılaştırdı
Buğra Gökçe'den 300'üncü gün mesajı: Erdoğan ile kendi koşullarını karşılaştırdı