CHP'li Yavuzyılmaz AKP'nin yeni özelleştirme planını ifşa etti! 5.5 milyar dolarlık özelleştirme rantı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "AKP'nin yeni özelleştirme planı" diyerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 25 yıllığına özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını söyledi.
'Türk Telekom vurgunu' iddiasına 'rutin süreç' cevabı geldi: CHP'li Yavuzyılmaz'dan yanıt gecikmedi!
"SAĞLANACAK RANT 5 MİLYAR 597 MİLYON DOLAR"
Yavuzyılmaz, özelleştirmeler aracılığıyla sağlanacak rantın yaklaşık 5 milyar 597 milyon dolar olduğunu belirtti.
Yavuzyılmaz'ın açıklamasına göre, AKP’nin fizibilite çalışması yaptırdığı şirket Kuzey Amerika merkezli BTY Construction Cost Consultants Co. oldu.
Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden şu verileri paylaştı:
Nasıl hesapladım?
2024 yılı resmi verilerilerin dolar karşılıklarına göre:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde;
Gelir: 53 Milyon 927 Bin Dolar
Gider: 1 Milyon 760 Bin Dolar
Yıllık net gelir: 52 Milyon 166 Bin Dolar
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde;
Gelir: 63 Milyon 186 Bin Dolar
Gider: 3 Milyon 412 Bin Dolar
Yıllık net gelir: 59 Milyon 774 Bin Dolar
İki Köprünün yıllık toplam net geliri:
111 Milyon 940 Bin Dolar
25 yıllık özelleştirme sürecinde planlanan net gelir:
2 Milyar 798 Milyon Dolar
Şu anda iki köprüdeki mevcut araç geçişi toplamı yıllık 160 milyon adet olup, bu trafik zaten maksimum trafik yoğunluğudur."
"DOĞRUDAN KAMU ZARARI OLUŞACAK"
Yavuzyılmaz, şirketlerin 2 milyar 798 milyon doların altında bir tutarla özelleştirme ihalesini kazanması durumunda doğrudan kamu zararı oluşacağını belirtti.
Bu tutarın, devletin bu iki köprüyü işletirken elde ettiği halihazırdaki net geliri olduğunu ifade etti.
Yavuzyılmaz, şirketin bu tutarın üzerine kâr koyarak ihaleyi kazanması durumunda, eklenen kâr oranı kadar araç geçiş ücretlerine zam yapılacağını belirtti.
"ÖZELLEŞTİRMENİN FATURASI VATANDAŞA ÖDETİLECEK"
Bunun, özelleştirmenin faturasının yine vatandaşa ödetileceğinin kanıtı olduğunu da sözlerine ekledi.
Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapılacak zammı örnek gösteren Yavuzyılmaz, diğer iki köprünün de özelleştirilmesi durumunda buradan sağlanacak rantın 5 milyar 597 milyon dolar (güncel kurla yaklaşık 243 milyar lira) olacağını söyledi.
Yavuzyılmaz, "Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş olan bu köprüleri özelleştirmek vatandaşa ihanettir!" diyerek özelleştirme planından dönülmesi çağrısında bulundu.