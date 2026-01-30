CHP'li Tezcan'dan Çerçioğlu'na tepki: Tarihin utanç sayfalarında yerini alacak

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

CHP'li seçmenin oyları ile belediye başkanlığı koltuğuna oturan Çerçioğlu'nun AKP saflarına katılmasına atıf yapan Özcan, "Tarih, bu toprakların Saraylara sığınanlarını değil, kumpaslara boyun eğmeden direnenlerini yazmaya devam edecek!" dedi.

AKP'ye geçen Çerçioğlu sınır tanımıyor: Muhtar ve personele 'Erdoğan mitingine gidin' baskısı

"AYDIN HALKININ OYUNU PAZARLIK YAPANLAR..."

Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kumpaslara karşı dimdik duran, onurlarıyla bedel ödeyen belediye başkanlarımız gibi mücadele etmeyi değil; 344 bin oyu pazarlık masasına sürerek ve topuklayarak Saray’a sığınmayı seçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e suç duyurusunda bulunmuş.

Genel Başkanımız ne tehditlerinize ne de soruşturmalarınıza pabuç bırakır. Tarih, bu toprakların Saraylara sığınanlarını değil, kumpaslara boyun eğmeden direnenlerini yazmaya devam edecek! Korkusundan Aydın halkının oyunu pazarlık yapanlar ise sandıkla birlikte tarihin utanç sayfalarında yerlerini alacaktır." ifadelerini kullandı.