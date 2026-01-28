CHP'li Sevda Erdan Kılıç: Savaşı meşrulaştıranlar suç ortağıdır

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, özellikle Orta Doğu’da devam eden savaşlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Savaşların en ağır bedelini kadınlar ve çocukların ödediğini söyleyen Kılıç, kimliği, inancı, dili ve coğrafyası ne olursa olsun bombaların altında kalan çocukların ve şiddete, açlığa, sürgüne mahkum edilen kadınların acısının evrensel olduğuna dikkat çekti.

"İNSANLIĞA KARŞI SUÇ"

Savaşın hedef aldığı sivillerin "Alevi, Kürt, Dürzi, Filistinli, Ezidi, Afrikalı ya da Ukraynalı” farklı bir kimliği olmadığını ifade eden Kılıç, “Savaş, kadın bedenini ganimet, çocukları istatistik, yoksulluğu ise kader gibi sunan bir barbarlıktır. Savaşları meşrulaştıranlar, terörü araçsallaştıranlar ve sivillerin ölümünü ‘kaçınılmaz’ olarak açıklayanlar bu suçun ortağıdır" dedi. Hiçbir ideolojinin, hiçbir "güvenlik" gerekçesinin ve hiçbir kutsal söylemin bir çocuğun yaşam hakkını elinden almayı ya da bir kadını açlığa, şiddete ve yerinden edilmeye mahkum etmeyi haklı gösteremeyeceğini vurgulayan CHP’li Kılıç, bu anlayışın insanlığa karşı bir suç olduğunu belirtti.

"NORMALLEŞTİRMEYECEĞİZ"

Uluslararası insan hakları sözleşmelerinin sahada yok sayıldığına işaret eden CHP’li Kılıç, "Cenevre Sözleşmeleri yalnızca metinlerde kalıyor, Birleşmiş Milletler suskunlaşıyor, büyük güçler insan hayatını çıkar hesaplarına feda ediyorsa; ortada bir hukuk düzeni değil, açık bir çifte standart vardır" ifadelerini kullandı. Bu düzene razı olmadıklarını belirten CHP’li Kılıç, kadınların ve çocukların yaşam hakkını pazarlık konusu yapan hiçbir savaşı, sivillerin ölümünü görmezden gelen hiçbir politikayı ve şiddeti yücelten hiçbir dili kabul etmediklerini kaydetti.

Barışın güçlülerin lütfu değil, halkların en temel hakkı olduğunu vurgulayan CHP’li Kılıç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Dünyanın neresinde olursa olsun eziyet gören kadınların, korkuyla büyüyen çocukların ve yok sayılan halkların yanında durmaya devam edeceğiz. Sessiz kalmayacağız. Unutmayacağız. Normalleştirmeyeceğiz."