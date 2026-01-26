ABD İran'a saldıracak mı? Savaş gemisini konuşlandırdı

ABD İran'a saldıracak mı? Savaş gemisini konuşlandırdı
Yayınlanma:
ABD Merkez Komutanlığı, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'da konuşlandırıldığını açıkladı. Bunun üzerine İran'dan ABD'nin saldırı planı ifşa olduğu yönünde bir değerlendirme yapıldı.

İran'da rejim karşıtı protestolar nedeniyle Washington-Tahran hattında sıcak saatler yaşanıyor.

Daha önce İran Dini Lideri Ali Hamaney'e saldırı imasında bulunan ABD'nin USS Abraham Lincoln savaş gemisi Orta Doğu'ya konuşlandırdı.

ABRAHAM LINCOLN ORTA DOĞU'DA

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) X hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.

Söz konusu paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor" ifadelerine yer verildi.

027ee69627c52fc17d42807708987a72-eacc.jpg

Paylaşımın devamında ise uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi.

İran'dan ABD savaş gemilerine 'kanlı' tehditİran'dan ABD savaş gemilerine 'kanlı' tehdit

"ABD'NİN PLANI İFŞA OLDU"

CENTOM'un paylaşımının, ABD'nin İran'a yönelik yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapılması dikkat çekerken, İran'dan da ABD'nin planı ifşa oldu' değerlendirmesi yapıldı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD’nin, İran’da ortaya çıkacak toplumsal krizin ardından askeri müdahalede bulunmayı planladığını ancak Başkan Donald Trump’ın bu planı açık ettiğini söyledi.

Laricani, ABD’nin taktik değiştirerek askeri müdahaleden önce İran halkının birlik ve beraberliğini bozmaya çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

  • "Trump, İran’da toplumsal krizin oluşması halinde askeri müdahalede bulunacaklarını açık etti. Ülkeyi acil durum içerisinde göstermek, düşmanların peşinde olduğu savaşın kendisidir."

İran ile İsrail arasındaki 12 günlük çatışma sürecinde İran halkının sokağa çıkması için büyük çaba sarfedildiğini söyleyen Laricani, "Halkımızı sokağa dökmeyi planlıyorlardı ancak başaramadılar. Hala aynı plan dahilinde hareket ediyorlar. Bu nedenle barışçıl protestoları şiddet eylemine dönüştürdüler" diye konuştu. Laricani, İsrail’in daha önce "İran’da bize bağlı yapılardan yeni senaryolar için yararlanacağız" minvalinde açıklama yaptığını ve İran’ın bugün söz konusu bu yapı ile mücadele ettiğini savundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Dünya
Hakan Fidan Hamas heyeti ile görüştü
Hakan Fidan Hamas heyeti ile görüştü
Uluslararası Af Örgütü'nden İran'a "protestocu katliamına son verin" çağrısı
Uluslararası Af Örgütü'nden İran'a "protestocu katliamına son verin" çağrısı