ABD İran'a saldıracak mı? Savaş gemisini konuşlandırdı

İran'da rejim karşıtı protestolar nedeniyle Washington-Tahran hattında sıcak saatler yaşanıyor.

Daha önce İran Dini Lideri Ali Hamaney'e saldırı imasında bulunan ABD'nin USS Abraham Lincoln savaş gemisi Orta Doğu'ya konuşlandırdı.

ABRAHAM LINCOLN ORTA DOĞU'DA

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) X hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.

Söz konusu paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın devamında ise uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi.

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026

İran'dan ABD savaş gemilerine 'kanlı' tehdit

"ABD'NİN PLANI İFŞA OLDU"

CENTOM'un paylaşımının, ABD'nin İran'a yönelik yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapılması dikkat çekerken, İran'dan da ABD'nin planı ifşa oldu' değerlendirmesi yapıldı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD’nin, İran’da ortaya çıkacak toplumsal krizin ardından askeri müdahalede bulunmayı planladığını ancak Başkan Donald Trump’ın bu planı açık ettiğini söyledi.

Laricani, ABD’nin taktik değiştirerek askeri müdahaleden önce İran halkının birlik ve beraberliğini bozmaya çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Trump, İran’da toplumsal krizin oluşması halinde askeri müdahalede bulunacaklarını açık etti. Ülkeyi acil durum içerisinde göstermek, düşmanların peşinde olduğu savaşın kendisidir."

İran ile İsrail arasındaki 12 günlük çatışma sürecinde İran halkının sokağa çıkması için büyük çaba sarfedildiğini söyleyen Laricani, "Halkımızı sokağa dökmeyi planlıyorlardı ancak başaramadılar. Hala aynı plan dahilinde hareket ediyorlar. Bu nedenle barışçıl protestoları şiddet eylemine dönüştürdüler" diye konuştu. Laricani, İsrail’in daha önce "İran’da bize bağlı yapılardan yeni senaryolar için yararlanacağız" minvalinde açıklama yaptığını ve İran’ın bugün söz konusu bu yapı ile mücadele ettiğini savundu.