CHP’li Serkan Sarı’dan emeklilere pazar ziyareti
CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, pazar ziyaretinde emeklilerle buluştu. Emekli yurttaşların ekonomik sıkıntılarını dinleyen Sarı "Bir dokunduk, bin ah işittik" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, pazar ziyaretinde emeklilerle bir araya gelerek, emeklilerin yaşadıkları ekonomik krize dikkati çekti. CHP'li Sarı, emeklilerin düşük maaşlarla temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiğini söyledi. Dert yanan bir emekli ise "Aldığımız maaş yetmediği için mecbur çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Emeklilerin yaşadığı sıkıntıyı "Bir dokunduk, bin ah işittik" sözleriyle özetleyen Sarı, 20 bin liralık maaşlarla geçinmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Pazarda konuşan bir emekli, barınma krizine işaret ederek, "Birçok arkadaşımın evi yok. 25 bin lira kira veren var. 20 bin lira maaşla nasıl geçinilecek? Pazarcının çöpe attığından seçip yiyen var. Emeklinin başı dertte" ifadelerini kullandı.

"MAAŞIN YARISI KİRAYA GİDİYOR"

Bir başka emekliyle kira ve maaş üzerine yapılan sohbet ise geçim sıkıntısının boyutunu ortaya koydu. Emekli yurttaş, 13 bin lira kira ödediğini, 20 bin lira maaş aldığını belirtirken, Sarı, "Maaşın yarısı kiraya gidiyor, tablo bu" dedi.

Emekli bir öğretmen ise yaşadığı çaresizliği, "Maaşım sürekli eriyor, geçinemiyorum. 67 yaşındayım, bu yaştan sonra ne yaşayabilirim?" sözleriyle anlattı.

Pazardaki bir başka yurttaş da emeklilerin çalışmak zorunda kaldığını belirterek, "Aldığımız maaş yetmediği için mecbur çalışıyoruz. Emeklinin işi ne olacak?" diye konuştu.

