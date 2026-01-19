CHP'li Karasu'dan grev kararı alan metal işçilerine destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, MESS ile yapılan görüşmelerde sonuç alınmaması üzerine grev yapacaklarını açıklayan Türk Metal Sendikası'na destek verdi.

Metal işçilerinin grev kararına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin yalnızca ücret artışı talebi olarak görülemeyeceğini belirten Karasu, bunun Türkiye’de emeğin sistemli biçimde değersizleştirilmesine karşı toplumsal bir itiraz olduğunu ifade etti.

Metal işçilerinden grev kararı: MESS'e karşı iş bırakacaklar

Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: