CHP'li Gürsel Erol'dan suç duyurusu

CHP'li Gürsel Erol'dan suç duyurusu
Yayınlanma:
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un avukatı Coşkun Çağlar Duran, Erol'un "şahsi ve ticari işlerinde çalıştırdığı kişinin maaşının belediye bütçesinden karşılandığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. İddiaları "mesnetsiz ve çirkin bir iftira" olarak nitelendiren Duran, konuya ilişkin hukuki süreç başlatılacağını belirtti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un avukatı Coşkun Çağlar Duran, Erol'un "şahsi ve ticari işlerinde çalıştırdığı kişinin maaşının belediye bütçesinden karşılandığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Avukat Duran, iddia sahibi şahsın geçmişte de benzer eylemlerde bulunduğunu savundu. Duran "Bahse konu şahıs, yakın bir tarihte yeniden müvekkilim Gürsel Erol ile irtibata geçerek, maddi sıkıntılar yaşadığını, yaklaşık 10 aydır ev kirasını ödeyemediğini öne sürerek yardım talebinde bulunmuştur. Ancak bu taleplerin karşılık bulmaması üzerine, müvekkilimi yıpratmak isteyen kişi veya kişiler tarafından yönlendirilerek ve fonlanarak bu çirkin iftira sürecini başlattığı değerlendirilmektedir" dedi.

CHP, Elazığ'daki çiftçilerin sorunlarını dinleyecekCHP, Elazığ'daki çiftçilerin sorunlarını dinleyecek

"TÜM BELGE VE KANITLARI SAVCILIĞA SUNACAĞIZ"

Gerekli belgelerin savcılığa sunulacağını söyleyen Duran, "Gerçekler çok kısa sürede ortaya çıkacak ve bu şahsın gerçek yüzü kamuoyu tarafından görülecektir. 2023 yılında da benzer bir süreç yaşanmış, şahıs pişmanlığını dile getirince müvekkilim tarafından açılan davadan feragat edilmişti ancak bu kez süreç sonuna kadar takip edilecektir" açıklamasında bulundu. Duran, önümüzdeki hafta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Siyaset
Özgür Özel'in 76'ncı adresi Edirne! "Yoksulluğu yok edeceğiz"
Özgür Özel'in 76'ncı adresi Edirne! "Yoksulluğu yok edeceğiz"
Van'ın ardından Mardin: Kayyumdan İlim Yayma Cemiyeti için yüz binlerce liralık harcama!
Van'ın ardından Mardin: Kayyumdan İlim Yayma Cemiyeti için yüz binlerce liralık harcama!