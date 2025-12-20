CHP'li Gürsel Erol'dan suç duyurusu

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un avukatı Coşkun Çağlar Duran, Erol'un "şahsi ve ticari işlerinde çalıştırdığı kişinin maaşının belediye bütçesinden karşılandığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Avukat Duran, iddia sahibi şahsın geçmişte de benzer eylemlerde bulunduğunu savundu. Duran "Bahse konu şahıs, yakın bir tarihte yeniden müvekkilim Gürsel Erol ile irtibata geçerek, maddi sıkıntılar yaşadığını, yaklaşık 10 aydır ev kirasını ödeyemediğini öne sürerek yardım talebinde bulunmuştur. Ancak bu taleplerin karşılık bulmaması üzerine, müvekkilimi yıpratmak isteyen kişi veya kişiler tarafından yönlendirilerek ve fonlanarak bu çirkin iftira sürecini başlattığı değerlendirilmektedir" dedi.

"TÜM BELGE VE KANITLARI SAVCILIĞA SUNACAĞIZ"

Gerekli belgelerin savcılığa sunulacağını söyleyen Duran, "Gerçekler çok kısa sürede ortaya çıkacak ve bu şahsın gerçek yüzü kamuoyu tarafından görülecektir. 2023 yılında da benzer bir süreç yaşanmış, şahıs pişmanlığını dile getirince müvekkilim tarafından açılan davadan feragat edilmişti ancak bu kez süreç sonuna kadar takip edilecektir" açıklamasında bulundu. Duran, önümüzdeki hafta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.