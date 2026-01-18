CHP'li Günaydın: İlk seçimde cumhurbaşkanlığını kazanacağız

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği Kent Yoksulluğu Buluşması’nda konuştu.

Günaydın, “İlk seçimde cumhurbaşkanlığını kazanacağız. Bunu engellemek için bir sabah operasyonlarıyla diplomaları iptal ettiler, arkadaşlarımızı tutukladılar. Ekrem Başkan benim yakın arkadaşımdır, dostumdur ama bu memlekette binlerce, on binlerce, yüz binlerce Ekrem İmamoğlu vardır. Bizi bastıramazlar, susturamazlar” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kent Yoksulluğu Buluşması’nın 31’incisi, Güngören’de düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’ndeki programa, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ve CHP Güngören İlçe Başkanı Canan Yılmazcan ile çok sayıda yurttaş katıldı.

"ASLA YILMAYACAĞIZ"

Programda konuşan Gökhan Günaydın, İBB’nin çalışmalarından bahsettiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hani diyorlar ya ‘CHP demek, çöp demek, çukur demektir’. Alçaklar, buradan size sesleniyoruz. Açtığınız metro çukurlarını metroya dönüştürdük. Yakında hizmete açacağız. Burada Ekrem Başkan ve 17 belediye başkanımız tutuklu. Bizi hücrelerinden seyrediyorlar. Onlara karşı sorumluluğumuz var. Asla yılmayacağız, asla geri adım atmayacağız. İBB’yi aldığımızda kreş sayısı 0’dı. 150 kreş hedefledik. An itibarıyla 127 kreşimiz çalışıyor. Eğer İBB’ye baskı yapmasalardı 150, 200 olurdu ama 127 kreşe teşekkür edelim. İktidara geldiğimizde yurt sayısı 0’dı. Bugün 16 yurdumuz var. 6 bin 532 çocuğumuza hizmet veriyoruz. Ondan çok daha fazlası olabilirdi ama 16 yurdu açan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizden evvel burs veriyorlardı AKP. Hiç haklarını yemeyelim. AKP milletvekili olmuş kadınlara 80 bin avro, 90 bin dolar burs veriyorlardı. Biz geldik. Sadece bu yıl 100 bin çocuğumuza ayda 20 bin TL burs veriyoruz. Bugüne kadar 356 bin çocuğumuza 4,5 milyar TL burs vermişiz. Biz geldiğimizde bu memlekette, bu İstanbul Belediyesi’nde bir tane tarım dairesi yoktu. Tarım dairesini kurduk. Buğdayın tohumunu dağıttık. Üreticinin satın aldığı, ürettiği buğdayı satın aldık. O buğdayı Halk Ekmek fabrikalarımızda öğüttük. 4 tane Halk Ekmek fabrikası var şu anda İstanbul’da. Birincisini biz yapmıştık. Sonuncuyu da biz açtık."

"ARKADAŞLARIMIZI TUTUKLADILAR"

Günaydın açıklamasında ayrıca, "Niye bu kadar saldırıyorlar biliyor musunuz? Aslında bu saldırı yalnızca Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarına değil. Bu saldırı doğrudan size, hepinize. Çünkü siz 2014 yılında Beylikdüzü’nde bir belediye başkan adayı çıkarttınız. AKP’nin elinden, metropol ilçe belediyelerinden tek alınan Beylikdüzü’ydü. Bütün iftiralardan sonra 2024’te 26 belediyeyi kazandık. İstanbul’da her 3 ilçeden 2’sini CHP kazandı. Bu gidiş cumhurbaşkanlığına gidişin gelişiydi. İlk seçimde cumhurbaşkanlığını kazanacağız. Bunu engellemek için bir sabah operasyonlarıyla diplomaları iptal ettiler, arkadaşlarımızı tutukladılar." şeklinde konuştu.

"EKREM BAŞKAN BENİM DOSTUMDUR"

"Ekrem Başkan benim yakın arkadaşımdır, dostumdur" diyen Günaydın, " Bu memlekette binlerce, on binlerce, yüz binlerce Ekrem İmamoğlu vardır. Bizi bastıramazlar, susturamazlar. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Bu parti 9 Eylül 1923’te kuruldu. Yani Cumhuriyet'in ilanından 50 gün önce kuruldu. Bunlar öyle ırkçı kafalara sahipler ki, çıkmış bir tanesi diyor ki ‘Suriye’de Müslümanlar öldürülürken ses çıkartmadınız. Aleviler öldürülünce zıplıyorsunuz’. Ey ırkçı kafa, 21’inci yüzyılda yaşıyoruz. Aleviler bu memleketin çimentosudur, Aleviler bu memlekette kadın eşitliğinin garantisidir. Aleviler bu memlekette insan ayırt etmemenin sanatını yazmış insanlardır. Yazıklar olsun" dedi.

"KORKMA, SANDIĞI GETİR"

Günaydın açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

"Bu memleketin cumhurbaşkanı, bu birikmiş sorunlarla uğraşacağına AKP’nin üye sayısıyla CHP’nin üye sayısını karşılaştırıyor. Cumhurbaşkanının uğraştığı işe bak. ‘Onların 2 milyon üyesi var. Bizim 12 milyon üyemiz var. Çok iyi gidiyoruz’ diyor. Senin 12 milyon üyen vardı; İstanbul’u, Ankara’yı, İzmir’i, Balıkesir’i, Bursa’yı, Manisa’yı, Denizli’yi senin elinden aldık. Senin 12 milyon üyen vardı; Kastamonu’yu, Kırşehir’i, Kırıkkale’yi, Kütahya’yı senin elinden aldık. Şimdi 12 milyon üyen hâlâ var senin. Korkma, getir şu sandığı da seni şu tarihe bir gömelim. Bu memleket rahat etsin. Hadi gel. Tankıyla, topuyla, tüfeğiyle; rozet takmış savcısıyla, hakimiyle, neyiyle üstümüze gelirseniz gelin. Coplarınızla hepimizi coplayın, biber gazlarınızı burnumuza sıkın. TOMA’larınızı üzerimize sürün. Bir tek şeyin üzerine çıkamazsınız. Cumhuriyetin yüreğinin, Cumhuriyetin kararlılığının, Atatürk’ün sevdasının üzerine çıkamazsınız. Birleşe birleşe kazanacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Gökhan Günaydın, emeklilerin hazırladığı bildiriyi, konuşmasının ardından sahnede emeklilerle birlikte okudu.