CHP'li Denizli'den AKP-MHP sıralarına: Sizden fikir alacak değilim

İzmir Çeşme Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısı CHP'li Belediye Başkanı Lal Denizli, başkanlığında gerçekleştirildi.

"SİZİN ZİHNİYETİNİZDEN AKIL ALACAK DEĞİLİM"

AKP ve MHP'li meclis üyelerinin kendisine yönelik tepkilerine yanıt veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Allah'ıma binlerce şükür, yapacağım son şey, ülkeyi bu hale getiren bir ittifakın zihniyetinden tavsiye almak olur" diyerek şunları söyledi:

"Rant meselesine gelince bu ülkeyi nasıl bir rant bataklığına sürüklediğinizi ve bunun sonucunda insanların açlık seviyesinde yaşadıkları bir ülkeye dönüşen Türkiye'de ne ekonomi alanında, ne yatırım alanında, ne de rant anlamında sizin zihniyetinizden akıl alacak, fikir alacak değilim."

Cumhur İttifakı'nın yönettiği kentlerin durumunu hatırlatan Denizli, "Bizim yönettiğimiz kentlerin ne şekilde şeffaf, nasıl vatandaş endeksli ve halk endeksi yönetildiği ortada. İnsanlar sizin 23 yıllık zulmünüzden kaçıp Cumhuriyet Halk Partili belediyelere sığındı ve bu sayede 31 Mart 2024 seçimini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı" şeklinde konuştu.

"SİZE SÖZ HAKKI VERMEM BİLE ÖDÜL"

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkeyi ne hale sürüklediğini zaten emekli, öğrenci, genç, beyaz yakalı, mavi yakalı her gün yaşıyor. Dolayısıyla ne rant konusunda, ne yatırım konusunda, ne ekonomi konusunda, değil Cumhura İttifakından fikir almak yani burada size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül bence. Onu söyleyeyim size. Çünkü Cumhur İttifakı'nın yönettiği kentler de değil Cumhuriyet Halk Partilileri..."

Başkan Lal Denizli, konuşması sırasında, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin konuşması üzerine ise "Ben sizi dinledim? Hakaret etmiyorum. "Ödül" dedim. Böyle bir hakkınız yok. Arkadaşlar sessiz olun. Konuşmak istiyorsanız mikrofon uzatılır. Konuşulur. Ben hepinizi dinledim. Şimdi sıra bende" dedi. (ANKA)