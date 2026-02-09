CHP'li Akdoğan bu kez de TRT Antalya'dan seslendi!

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın TRT eylemleri sürüyor. Daha önce TRT'nin İstanbul, Ankara ve İzmir stüdyoları önünden seslenen Akdoğan; bu defa "İBB davası duruşmaları canlı yayınlansın" talebini Antalya'da dile getirdi.

"Yayınlayın bu davaları kim delikanlıymış kim değilmiş" diyen Akdoğan, TRT'ye "Kim doğru söylüyormuş kim yalan söylüyormuş hep birlikte görelim" ifadesiyle seslendi.

AKDOĞAN BU KEZ TRT ANTALYA'DAN SESLENDİ

CHP Antalya İl Başkanlığı'nın organizasyonuyla Muratpaşa'daki TRT Antalya stüdyoları önünde açıklama yapan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TRT'nin yanlı yayınlara imza attığını belirterek şunları söyledi:

"TRT neleri veriyor, neleri vermiyor ve neleri vermeli? Kısaca söyleyeyim. Türkiye'de gıda enflasyonunun yüzde 36 olduğunu vermiyor. Türkiye'de tarımın perişanlığını vermiyor. Antalya'daki sera üreticisinin durumunu vermiyor. Turizmcinin durumunu vermiyor. Emeklinin halini vermiyor. TRT iki gün boyunca ana haber bültenlerinde bir aracın kaza yapıp Hong Kong'da restorana girmesini veriyor. Nesilleri tükenen kuşlar haberini tam dört gün üst üste veriyor ama Türkiye'de hayvancılığı vermiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve Sayın Ekrem İmamoğlu'yla ilgili tek bir haber vermiyor. TRT'nin internet sitesine girip arama bölümüne Özgür Özel yazdığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili uydurma haberler haricinde hiçbir şey gözükmüyor."

"DURUŞMALARIN CANLI YAYINLANMASININ ÖNÜNÜN AÇILMASINI DİLİYORUZ"

"Biz bunu bir yandan protesto ederken bir yandan da TRT'ye bir kart açıyoruz. Nedir TRT'ye açtığımız kart?" diyen Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının 9 Mart'ta Silivri'de başlayacak olan duruşmalarının canlı yayınlanması. 'Madem Türkiye'de böyle büyük bir dava görülecek TRT bunu canlı yayınlasın da bütün Türkiye izlesin' diyoruz. Aliye Coşar vekilim, Cavit Arı vekilim, bizler hepimiz imza atıyoruz, bir kanun teklifi veriyoruz ve Ekrem İmamoğlu'yla yol arkadaşlarımızın duruşmalarının canlı yayınlanması konusunun önünün açılmasını diliyoruz."

"KANUN TEKLİFİ VERDİĞİMİZDE AK PARTİLİLERLE BİRLİKTE MHP'LİLER DE 'HAYIR' OYU VERİYOR"

Söz konusu duruşmaların TRT'de yayınlanmasına MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de destek verdiğini hatırlatan Akdoğan, "Sayın Devlet Bahçeli bu konuyla ilgili "Gerekirse canlı yayınlansın" diyor. Biz 'Peki canlı yayınlansın o halde' diye kanun teklifi verdiğimizde AK Partililerle birlikte MHP'liler de "hayır" oyu veriyor" şeklinde konuştu.

"HEM PARAMIZI ALIYORLAR HEM DE TOPLUMA NİFAK SAÇIYORLAR"

"TRT 31 Ocak 1968'den bugüne bizim televizyonumuz. Vergilerini hepimiz veriyoruz ama şu anda iktidarın borazanı haline gelmiş durumda. TRT'nin başındaki kişinin sizin benim gibi televizyon izlemek haricinde televizyonculukla yakından uzaktan bir alakası da yok" diyen Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TRT'nin AK Parti iktidara geldiği günden bugüne harcadığı bütçeyle bir Malatya en baştan yıkılıp yeniden yapılabilir. Böyle büyük bir bütçe... İstanbul gibi birinci dereceden deprem bölgesi olan bir yerde depremle mücadele konusunda TRT'ye harcadığımız para bize büyük bir merhem olabilir. Ama hem çok büyük paramızı alıyorlar hem de Türkiye'de topluma nifak saçıyorlar."

"TRT'YE HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

CHP'liler olarak TRT'den razı olmadıklarını vurgulayan Akdoğan, "Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak ödediğimiz vergilerin TRT'ye giden kısmına hakkımızı helal etmiyoruz" dedi ve şöyle seslendi:

"Biz Cumhuriyet Halk Partilileri olarak Sayın Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının 9 Mart'ta başlayacak Silivri'deki duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanmasını istiyoruz, istiyoruz, istiyoruz. Yüreğiniz yetiyorsa Ankara'da söyledim, İstanbul'da TRT önünde söyledim, İzmir'de söyledim, şimdi de ‘cennet vatan’ Antalya'nın TRT stüdyolarının önünde söylüyorum. Yayınlayın bu davaları kim delikanlıymış kim değilmiş, kim doğru söylüyormuş kim yalan söylüyormuş, hep birlikte görelim."

"GİDER ZAMANIN TRT GENEL MÜDÜRÜNE HESAP SORARIZ"

Antalya'nın ardından TRT'nin Diyarbakır, Trabzon, Samsun ve Mersin'deki stüdyolarına da gideceklerini belirten Akdoğan, son olarak şu sözleri sarf etti:

"Ben il başkanımıza bu yayına konuk olduğu için teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda gerçek stüdyoda da yapılır. Ama eğer o gün varlığını sürdürebilirse, Sayın Nail Kamacı gibi Antalya milletvekillerimiz gibi benim gibi Genel Başkanımız gibi Cumhurbaşkanımız Özgür Özel gibi AK Partili kadrolar da bu TRT'ye çıkamazsa o zaman da gider zamanın TRT Genel Müdürüne hesabını sorarız. "CHP'nin Antalya İl Başkanı çıkıyor da muhalefet partisinin Antalya il başkanı çıkmıyor, bu dikkatimizden kaçmıyor. Biz bu zulme maruz kalmıştık. Sen bunu yapamazsın" deriz. Biz namuslu insanlarız, biz ahlaklı insanlarız, biz vicdanlı insanlarız."

(ANKA)