CHP'den İstanbul'da kayyum hamlesi! Özgür Çelik duyurdu

Yayınlanma:
Özgür Çelik, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi "kayyım" kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptık" açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin il yönetimini görevden alıp yerine kayyum heyeti atama kararının ardından AYM'ye başvuruda bulundu.

zgur-celik.jpegCHP, mahkeme kararının hem hukuki dayanağı olmadığını hem de Türkiye’nin en büyük il örgütünün faaliyetlerini doğrudan engellediğini vurgulayarak, siyasi örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtti.

ÖZGÜR ÇELİK DUYURDU

Başvuru dilekçesinde, İstanbul İl Yönetimi’nin delegelerin iradesiyle belirlendiği, buna karşın yerel mahkeme tarafından “mevzuatta yeri olmayan yöntemlerle” görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

"ÇOK PARTİLİ YAŞAMIN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİNE DAİR BİR KARAR OLACAK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bugün ayarını bozdukları kantarın neticesi şudur; İstanbul İl Başkanlığı’nın delegelerin oyuyla üç defa seçilmiş, üç defa mazbatasını almış bir il başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri vardır. Bir de mahkeme tarafından atanan kayyumu vardır. Bu durumun yarattığı absürt durum ne devlet ciddiyetiyle ne hukukla ne de demokrasiyle bağdaşmıyor. Bakın işte ben ben yaptım oldu diyerek olmuyor, güç bende hukuku istediğim gibi araçsallaştırırım demekle olmuyor.

Yürümüyor. Ülkeyi yönetenlerin bunu anlaması için daha kaç kötü tecrübeye ihtiyaç var? Anayasa Mahkemesi’nin yaptığım başvuruya ilişkin vereceği karar sadece benim anayasal bir hakkımın ihlal edilip edilmediğine dair değil, siyasi partilerin kendi içindeki seçimleri hâkim gözetiminde yapıp yapmayacağı, seçim kurullarının işlevsizleşmesine olanak tanınıp tanınmayacağı ve nihayetinde çok partili yaşamın, serbest seçimlerin devam edip etmeyeceğine dair bir karar olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyaset
