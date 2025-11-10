CHP'den Butlan davasının gerekçeli kararına ilk tepki

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, mutlak butlan olarak bilinen CHP'nin 38'inci Kurultay Davası sonuçlandı. Mahkeme, davadaki talepleri reddetti. Mahkemenin verdiği gerekçeli kararda çıktı. Davanın konusuz kaldığı belirtildi.

CHP'den de gerekçeli karara ilişkin ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, siyasi partilerin demokratik iradesine müdahil edilemeyeceğine kararın ortaya koyduğunu ifade etti:

Çiftçi, kurultayların adli mahkemelerin iptal etme yetkisine sahip olmadığını vurguladı:

Mahkeme ayrıca, davacıların ileri sürdüğü iddiaların soyut, delilsiz ve duyuma dayalı olduğunu; iddiaların hiçbir somut belgeyle desteklenmediğini ve dava açma süresinin de çoktan geçmiş bulunduğunu belirtti."

"Kararda, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu, kongre ve kurultay süreçlerinin seçim kurullarının denetimi altında gerçekleştiği, bu nedenle adli mahkemelerin kurultayları iptal etme yetkisi bulunmadığı vurgulandı.

Son Dakika | Butlan davasında gerekçeli karar çıktı

Çiftçi, mahkemenin de sonuç değil süreç odaklı olduğunu söyleyip şunları ifade etti:

"Bu karar sadece partimiz için değil; ülkemizdeki tüm siyasi partilerin örgütlenme ve demokratik irade hakkının yargı kararıyla güvence altına alınması anlamına gelmektedir.

Başından bu yana söylediğimiz gibi sonuç değil süreç odaklı olan ve tek amacı Cumhuriyet Halk Partisi’nde karışıklık görüntüsü yaratma çabası taşıyan bu dönem artık geride kalmıştır.

Uzun bir süredir Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in bilgisi doğrultusunda kıymetli meslektaşlarımla yürüttüğümüz ve partimizin alınmaya çalışıldığı ablukaya ilişkin mücadelemizin haklılığı bir kez tescillenmiştir.

Bu vesileyle; dava sürecinde bizlere güç veren, dayanışma ve desteklerini her daim hissettiren tüm yol arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir tehdide, hiçbir baskıya, hiçbir yalana boyun eğmeden; adaletin, hukukun ve demokrasinin yolunda ilerlemeye devam edecektir."