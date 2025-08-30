CHP'den AKP'ye geçen Umut Yılmaz'dan işçiye siyasi baskı: CHP'den istifa etmeyince kovuldu!

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından tartışmalar sürüyor.

Yılmaz'ın AKP'ye katılma nedenini hakkında yürütülen soruşturma olduğu öne sürülmüş ve soruşturmada 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildi öne sürülmüştü.

AKP’'li Belediye Başkanı Yılmaz’ın, CHP üyesi çalışanlara partilerinden istifa etmeleri yönünde baskı yaptığı, bu baskıya karşı çıkanların ise işten çıkarıldığı iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışan Yusuf Koska, kendisinden ve ailesinden CHP'den istifa etmesi istendikten bir süre sonra, talebi reddettiği için işinden oldu.

ÇOK SAYIDA İŞÇİYE 'İSTİFA BASKISI' YAPILDIĞI İDDİASI

Belediyede 2,5 yıldır çalışan Yusuf Koska, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Koska, Şehitkamil Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğünde 2 buçuk yıldır şoför olarak çalışıyordum. Şu anda yıllık izindeyim zaten iznimin yarısını kullandım 15 gün daha iznim var normalde. Kanunen yıllık izni dolmayan bir personelin işten çıkarılması kanuni değilmiş. Herhangi bir gerekçe gösterilmedi, personel müdürümüz gerekçeyi noter aracılığıyla göndereceklerini söyledi. Geçtiğimiz ay Umut Yılmaz tarafından bana bir kişi geldi ve Yılmaz'ın bana ‘CHP’den kendisi ve ailesi istifa etsin’ diye haber gönderdiğini söyledi. Ben de bunu kabul etmedim aradan bir ay geçti geçmedi işten çıkarılmama karar verildi. Ben işten çıkarılmamı bu olaya bağlıyorum çünkü ne işimle ilgili ne de kurumumla ilgili hiçbir sorun yok. Benimle beraber 5-10 kişi daha varmış bu durumla karşılaşan. Belediye başkanı AKP’ye geçtikten sonra biz işçilere sendika değiştirmemizi isteyen de bire bir kendisi DİSK’ten istifa edip HAK-İŞ’e geçmemiz için kendi baskı yaptı" ifadelerini kullandı.