CHP Meclis'e tabut ve çekiçle geldi! En düşük emekli maaşı komisyonda
En düşük emekli maaşı için yapılacak düzenleme TBMM'deki komisyonda görüşülmeye başlandı. Komisyonda CHP'li Veli Ağbaba, 20 bin liraya yükseltilmesini öngören teklifi yırttı. CHP, protesto için taş dolu boş tencere, tabut ve çekiç getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi görüşülmeye başlandı.

CHP milletvekilleri, toplantıya emekli olup çalışmak zorunda kalan ve iş cinayetlerinde yaşamını yitiren kişilerin fotoğraflarının yer aldığı bir tabut maketiyle katıldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'nin 20 bin liralık kanun teklifini de yırtıp attı.

CHP’li Veli Ağbaba, eline çekiç alarak “Bu çiviyi birazdan AK Partililer çakacak. Bu tabuta çakılan son çivi olacak” dedi.

"EMEKLİ AK PARTİ'NİN KARA DÜZENİNDEN DOLAYI ÇALIŞIYOR"

CHP Komisyon Sözcüsü ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emeklilerin geçinemediği için çalışmak zorunda kaldığını vurguladı:

“Emekli niye çalışır? Emekli AK Parti'nin kara düzeninden dolayı çalışıyor. Maalesef eskiden bir emekli, emekli olduğu zaman evini alırdı, arabasını alırdı, geçimini sağlardı ama 24 yıl sonra geldiğimiz nokta emeklinin tabutu.”

Yaklaşık 5 milyon emeklinin çalıştığını belirten Ağbaba, “2 milyon 200 bini kayıtlı, kalanı ise kayıt dışı çalışıyor. 70’inde, 78’inde insanlar çalışırken ölüyor” diye konuştu.

TAŞ DOLU BOŞ TENCERE GETİRDİ

Tepkisini bir tencereyle gösteren Ağbaba, “Emeklinin evinde tenceresi kaynamıyor. Bunun içinde et yok, tavuk yok; taş var. Emekli taş kaynatıyor. Emekliler protein alamıyor, bazen en fazla tavuk ciğeri alıyor” ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ 'SEFALET ÜCRETİ' DEDİ HODRİ MEYDAN"

AKP'nin getirdiği düzenlemede öngörülen bin liralık artışı da eleştiren Ağbaba şöyle konuştu:

“Emeklinin derdinden anlamayan insan değildir. Bu bin TL’lik zam, emeklinin sofrasına değil iktidarın vitrinine konulmuştur ve utançtır bu. Sayın Devlet Bahçeli ne dedi? ‘Bu bir sefalet ücretidir.’ Bugün diyeceğiz ki hodri meydan. Biz hazırız. Bu teklifi yırtıp atıyoruz.”

Ağbaba, ortalama emekli maaşının 23 bin lira olduğunu hatırlatarak, “En düşük maaş ile ortalama maaş birbirine yaklaşmış durumda. Bu sürdürülebilir değil. Bin lira zam günlük 33 liraya denk geliyor. Simit alsa, yanına çay alamıyor. Verdikleri zam sadaka bile değil” dedi.

Ağbaba, emeklilerin günlük hayat mücadelesine dikkat çekti:

“Dünyanın en büyük ekonomisti emekliler. Sağlıkla, faturayla, kirayla survivor yapıyor. Emekli ekmek kuyruğuna giriyor. Çocuklarından, komşularından maddi yardım almadan geçinebilmek mümkün değil. Bu kanun teklifini getirenler duyun bu gerçekleri. Emekliler her gün ölmeye devam ediyor.”

Ağbaba, son olarak emekli maaşlarının artırılması çağrısında bulundu:

“Biz emekliye seyyanen zam verilmesini talep ediyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücret olsun, diğerleri de kademeli olarak artırılsın. AK Parti’ye oy veren emekliler de bu eylemimizi haklı görüyor. Gelin bugün hep beraber emekli zammını yükseltelim.”

