CHP lideri Özel, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı

Özgür Özel'den KKTC'de Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün mezarlarına ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Rauf Denktaş’ı vefatının 14'üncü yıl dönümünde saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/kyr1OQr5Hi — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 13, 2026

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Denkdaş'ın 14. ölüm yıldönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel'in paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Rauf Denktaş'ı vefatının 14'üncü yıl dönümünde saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.