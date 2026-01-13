CHP lideri Özel, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı

CHP lideri Özel, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı
Yayınlanma:
CHP lideri Özgür Özel, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14. yılında andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14. yılında andı.

Özgür Özel'den KKTC'de Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün mezarlarına ziyaretÖzgür Özel'den KKTC'de Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün mezarlarına ziyaret

ÖZEL'DEN RAUF DENKDAŞ'IN 14. ÖLÜM YILDÖNÜMÜYLE İLGİLİ MESAJ

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Denkdaş'ın 14. ölüm yıldönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel'in paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Rauf Denktaş'ı vefatının 14'üncü yıl dönümünde saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

