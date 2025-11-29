CHP Kurultayı'nda sürpriz imza hamlesi! TIR'la getirildi

Yayınlanma:
CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde salona sloganlar ve afişler damga vurdu. “İmamoğlu’na özgürlük” ve “erken seçim” taleplerini içeren 25,1 milyon imza bir TIR’da sergilendi. Salonda birlik ve iktidar vurgusu öne çıktı.

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı ikinci gününde de Ankara Arena’da. Sabahın erken saatlerinden itibaren salona gelen partililer, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

Kurultay salonunda Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Volkan Konak ve Edip Akbayram’ın şarkıları çalındı. Duvarlara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun karikatürize edilmiş görselleriyle birlikte “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” yazılı afişler asıldı.

25 MİLYON İMZA HAMLESİ

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Salon genelinde “Şimdi iktidar zamanı”, “Kazanan Türkiye” ve “Güvenli gelecek, güçlü yurttaş” ifadeleri öne çıktı.

Arena dışındaysa “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” pankartıyla kaplanan bir TIR dikkat çekti.

TIR’da, İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim talebiyle toplanan 25,1 milyon imzanın yer aldığı açıklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

