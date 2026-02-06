İddianame sonrası Necati Özkan'dan ilk açıklama

İddianame sonrası Necati Özkan'dan ilk açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "casusluk" soruşturmasının iddianamesi hazırlandı. İddianamede hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen Necati Özkan, iddianameyle ilgili gerçekleri paylaşacağını açıkladı.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, 'casusluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamen çarpıtmalarla dolu olduğunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "casusluk" soruşturmasının iddianamesi tamamlandı.

İddianamede; tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Söz konusu isimlerden Necati Özkan, iddianamenin ciddi yanlışlar barındırdığını belirtti.

Necati Özkan - Ekrem İmamoğlu

"BAŞTAN SONRA ÇARPITMALARLA DOLU"

"23 Haziran 2019 İstanbul tekrar seçimlerini siyasal casusluk yaparak kazanmışız, öyle mi? Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ ile birlikte şüphelisi olduğum siyasal casusluk iddianamesini okudum" diyen Özkan, "Baştan sona teknik ve hukuki hatalarla, çarpıtmalarla dolu, temelsiz, kanıtsız, akıldışı bağlantılarla suç ve suçlu üretmeye çalışan bir belge" ifadesini kullandı.

Tutuklu bulunan Necati Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddianamedeki tüm "yalan ve yanlışları" kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

Necati Özkan'ın X paylaşımı (6 Şubat 2026)

