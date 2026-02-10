Bugün seçim olsa İstanbul'da AKP yine kaybediyor! Oy oranlarını bizzat il başkanı açıkladı

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 2024 yerel seçimlerinden sonra İstanbul’da partilerinin oy oranının daha da düştüğünü itiraf etti. Özdemir’in 2025’teki oy oranlarını açıkladığı 2026 verileri, AKP’nin İstanbul’da seçimleri matematiksel olarak yine kaybettiğini gösterdi.

Bahçelievler Kongre Merkezi’nde partisinin bir programında konuşan Özdemir, AA'nın aktardığına göre şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizde sadece AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,6. Cumhur İttifakı ortaklarımız burada yok. Şu anda 36,2'ye yükselmiş durumdayız. İnanıyoruz ki ekonomik iyileşme 2026'da kendisini gösterdiğinde rakipsiz olan AK Partimiz arayı açacaktır. İBB anketimizde ise seçimlerden 1 yıl sonra yaptığımız ankette 35,5 oranında iken güncel durumda sadece AK Parti olarak 41,7'ye yükselmiş durumdayız. 2024 yerel seçimlerinde ilçe belediyelerimizin oy ortalaması 46,1 iken geçen yıl 44,6'ya çıktı. Yeni yaptığımız ankette yüzde 51,8'e geldiğini görüyoruz. İnşallah bu tabloyu çok daha yukarılara taşıyacağız."

2024’teki İBB seçimlerinde Murat Kurum yüzde 39,59 oy almıştı. Ekrem İmamoğlu ise 1 milyon oy fark atarak yüzde 51,14 ile seçimi büyük farkla kazanmıştı.

Özdemir’in açıklamasına göre, 2024 seçimlerinden bir yıl sonra AKP’nin İBB oyları (yüzde 32,6) daha da düştü. 2025'te de İBB'ye ve ilçe belediyelerine peş peş operasyonlar gerçekleşmişti.

Özdemir’in aktardığı çalışmanın sonuçlarına göre, AKP’nin şu anki oy oranı olan yüzde 41,7 (2026) ile İBB seçimleri bugün yapılsa yine seçimi kaybedeceği anlaşıldı.

Son ankette AKP'ye İstanbul'da soğuk duş! Özel Erdoğan'a 'sana avans' veriyorum demişti

ÖZGÜR ÖZEL İBB SEÇİMLERİ YENİLENSİN ÇAĞRISI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Ocak’ta Beşiktaş’ta düzenlediği mitingde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğrudan çağrıda bulunmuştu.

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adayları olduğunu vurgulayan Özel, belediyelere yönelik baskı ve tutuklamalar nedeniyle İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine “tamam” dediklerini bir kez daha açıklamıştı.

"Gel sandığı koyalım, kararı 16 milyon İstanbullu versin” diyen Özel, şunları ifade etmişti: