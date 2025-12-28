Bu kadar sıfırı muhalefet bile vermez! İşte Şamil Tayyar'ın AKP'ye verdiği karne

Türkiye'de yurttaşlar, derin ekonomik krizin pençesinde yaşamını sürdürmeye çalışırken, kriz artık AKP'nin içinde bile göz ardı edilemeyecek noktaya ulaştı. Tarihte ilk kez asgari ücret yeni zam ile beraber açlık sınırının altında kaldı.

Bir yandan erken seçim tartışmaları sürerken, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan partisini topa tutan bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılını değerlendiren Tayyar, Türkiye'nin seçim için son düzlükte olduğuna dikkat çekti.

"SİYASET KURUMU ROTASINI DIŞ ETKENLER TAYİN EDİYOR"

23 yıllık AKP iktidarında ekonomik krizlerin en fazla 2 yıl sürdüğünü, ancak bu sefer 4 yılı bulduğunu belirten Tayyar, geride bıraktığımız yılda en büyü sorunun ekonomi olduğunu vurguladı.

Tayyar, ikinci sırada ise siyasetin yer aldığını belirterek, "Siyaset kurumu gündemine hakim değil, çözüm üretme kapasitesi zayıfladı, rotasını yargı başta olmak üzere dış etkenler tayin ediyor. Güvensizlik had safhada" ifadelerini kullandı.

İktidar medyasında işler karıştı! Ahmet Hakan bugün de yazdı

"TOPLUM HAYATININ BALANSI BOZULDU. GELECEĞE UMUT AZALDI"

Listenin üçüncü sırasına "sistemik sorunları" koyan Tayyar, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan yönleri giderilemediği için devlet ve toplum hayatının balansı bozuldu. Geleceğe umut azaldı" ifadelerine yer verdi.

Şamil Tayyar iktidar medyasındaki krizin perde arkasını anlattı! "Gün gelir duvara toslarsınız"

"VAKİT DAR, HATA LÜKSÜ YOK"

Sorunlar yumağında listeyi uzatabileceğini belirten Tayyar, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta, çözüme muhtaç sorunlar yumağı var ve palyatif tedbirler derde deva olmaz. Vakit dar, hata lüksü yok. Meramımızı bir örnekle açıp sonra parantezi kapatalım: Hükümet asgari ücreti açıkladı, iki üç kişi dışında cumhur ittifakından hiçkimse destek verici açıklama yapmadı. Psikolojik üstünlük, öfkeli kitlelerdeydi. Cumhurbaşkanımız 455 bininci deprem konutunun anahtar teslimini yaptı, destek paylaşımı rekor kırdı. Piyasa tabiriyle ekranda ürünü kimin pazarlayacağından daha önce ürünün pazarlanabilir olması önemli. Ürünün kalitesi arttıkça sözün hükmü de destekçisi de artıyor."