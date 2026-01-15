BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş beraat etti

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş beraat etti
Yayınlanma:
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Hüseyin Baş’ın katılmadığı duruşma İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Hüseyin Baş’ın avukatları Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Lütfullah Önder ve Ahmet Erimhan mahkemeye son savunmalarını sundu.

HÜSEYİN BAŞ HAKKINDA 'BERAAT' KARARI

Yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından mahkeme başkanı, Hüseyin Baş hakkında beraat kararı verdi.

Kararın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Ümit Kocasakal, beraat kararının, ifade özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

BTP lideri Hüseyin Baş'tan mahkemede 'çifte standart' isyanıBTP lideri Hüseyin Baş'tan mahkemede 'çifte standart' isyanı

Lütfullah Önder ise davanın başından itibaren hukuki dayanağının bulunmadığını, kararın, hukukun üstünlüğünün bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

