Belediyelere şirket kurmada Cumhurbaşkanı onayı zorunluluğu! Komisyonda onaylandı

AKP'nin geçtiğimiz hafta TBMM’ye sunduğu 32 maddelik "Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri tamamlandı. Teklif, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi.

Belediyelere şirket kurmada Cumhurbaşkanı onayı zorunluluğu: AKP'den yeni kanun teklifi

CUMHURBAŞKANI ONAYI ŞARTI GELDİ

Teklifle belediyelerin dolaylı ya da bedelsiz şekilde şirket edinmesi ve kooperatiflere ortak olmasına Cumhurbaşkanı onayı şartı getiriliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kapsamında, SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşlarının hazırladığı değerleme raporlarındaki verilerin, elektronik ortamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderilmesi zorunlu hale getiriliyor.

Düzenlemeyle, değer haritalarının güncel tutulması, kamulaştırma ve toplulaştırma gibi işlemlerde sağlıklı veri kullanımı sağlanması ve kamu giderlerinin azaltılması amaçlanıyor.

TOKİ PROJELERİNE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI YOLDA

TOKİ tarafından sosyal konut ve konutla birlikte ihale edilen yapım işlerinde, 31 Aralık 2027’ye kadar geçerli olmak üzere damga vergisi istisnası getiriliyor. Düzenlemeyle orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun maliyetlerle üretilmesini hedeflendiği belirtiliyor.

EL YAKAN SİTE AİDATLARINA SİNIRLAMA

Site yöneticilerinin, kat maliklerinden toplayacağı avans niteliğindeki aidatların kat malikleri kurulunun onayına tabi olması sağlanıyor. Böylece yöneticilerin tek taraflı ve sınırsız aidat belirlemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan bir diğer düzenlemeyle, aidat ve avans miktarlarının belirlenmesinde kat malikleri kurulunun yetkisi güçlendiriliyor, yöneticilerin keyfi uygulamalarına karşı maliklerin korunması hedefleniyor. Yapı kooperatiflerinin, son konut tamamlanmadan ve kesin maliyet hesaplanmadan ortaklara tapu devri yapması engelleniyor. Düzenleme ile kooperatif üyelerinin mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İŞLEMLER DİJİTALLEŞİYOR: MİRASÇILIK BELGESİ DOĞRUDAN ALINABİLECEK

TOKİ’nin taşınmaz satışlarına ilişkin başvuru ve sözleşmelerin elektronik ortamda ve uzaktan kimlik doğrulamayla yapılabilmesi sağlanıyor. Ayrıca TOKİ’ye, mirasçılık belgesini doğrudan mahkeme veya noterden talep etme yetkisi veriliyor. TOKİ, dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma yükümlülüğünden muaf tutuluyor.

ACELE KAMULAŞTIRMA YOLU AÇILIYOR

Sosyal konut projelerinin hızlandırılması amacıyla, belirlenen sosyal konut alanlarında bulunan taşınmazlar için devir veya acele kamulaştırma kararı alınabilmesine imkan tanınıyor.

Şantiyelerde yetki belgeli ustaların kayıt altına alınması zorunlu hale getiriliyor. Binaların yangın güvenliği denetimleri ile yangın güvenlik uzmanlarının görevleri düzenleniyor. Ayrıca yapı denetçilerinin isimlerinin yapı ruhsatında yer alması uygulamasına son verilerek bürokratik işlemlerin azaltılması hedefleniyor.