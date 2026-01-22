Belediye Meclisi'nden 6 üye CHP'ye geçti

Yayınlanma:
Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nin 6 üyesi CHP'ye katıldı.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Belediye Meclisi üyelerinden Murat Yüce, Muharrem Sağlam, Murat Gürdal, Yıldıray Arslan, Mehmet Erdinç Sarmısak ve Ayhan Deniz, CHP'ye katıldı. CHP’ye katılım için parti genel merkezinde rozet takma töreni gerçekleştirildi.

AKP'den istifa eden Ekrem Baki CHP'ye katıldıAKP'den istifa eden Ekrem Baki CHP'ye katıldı

Törene CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gökan Zeybek ve Deniz Yavuzyılmaz’ın yanı sıra Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural da katıldı.

Rozetlerini takan meclis üyelerinin, CHP’nin yerel yönetim anlayışı ve örgütlü mücadele geleneği çerçevesinde yeniden partiye katılmalarının, hem CHP örgütü hem de Karadeniz Ereğli siyaseti için güç birliği oluşturduğu vurgulandı.

chp-6-yeni-uye.jpeg

"DAYANIŞMA RUHUYLA ÇALIŞMAYA DEVAM"

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, partilerinin her zaman toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden kadroları bünyesinde topladığını belirterek, Karadeniz Ereğli ve Zonguldak genelinde kent ve ülke yararına aynı inanç ve dayanışma ruhuyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

