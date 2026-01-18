BBP Lideri Destici'den Müsavat Dervişoğlu'na tebrik telefonu

Cumhur İttfakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 4. Olağan Kurultay'da İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.

BBP'DEN DERVİŞOĞLU'NA TEBRİK TELEFONU

Partiden yapılan açıklamaya göre, Destici, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlenen İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Dervişoğlu'na telefonla tebrikte bulundu.

Destici, Dervişoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek, seçim sonuçlarının şahsına, yönetimine, İYİ Parti camiasına ve Türk milletine hayırlı olmasını temenni etti.

BBP Lideri Mustafa Destici - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da kutlama tebrikleri dolayısıyla Destici'ye ve Büyük Birlik Partisi teşkilatına teşekkür etti.

Görüşme, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

DERVİŞOĞLU YENİDEN GENEL BAŞKAN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tek aday olarak girdiği partisinin 4. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçildi.