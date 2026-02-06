Başakşehir Belediyesi'nden görülmemiş kıyak: Ballı arsa yetmedi bir de garanti verdi

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP’li Başakşehir Belediyesi'nin hasılat paylaşımı yöntemiyle yapılaşmaya açtığı 52 dönüm belediye arazisinde konut ve ticaret projesi yürüten şirketler için bankalara garantör olmak Meclis'te Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na yetki verildi.

Başakşehir Belediye Meclisi’nin gündemine gelen teklife göre; mülkiyeti Başakşehir Belediyesi’ne ait olan İstanbul Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1. Kısım (Tatarcık) Mahallesi’ndeki 125 ada 21 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yürütülen proje kapsamında belediye, kamu bankaları, özel sektör bankaları ve katılım bankalarıyla Garantörlük Sözleşmesi imzalamaya hazırlanıyor.

BELEDİYE, BANKA KREDİLERİNE GÜVENCE OLACAK

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Belediye Meclisi’ne sunulan teklifte; arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı yöntemiyle ihale edilen alanda, SOM-UZMANLAR-ÜSTÜN HİZMET İş Ortaklığı tarafından inşa edilecek konut ve ticaret alanları için bankalardan kredi kullanan alıcıların durumuna ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yer aldı.

Teklife göre, alıcıların kredi kullanarak satın aldığı bağımsız bölümlerde, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tapusu devredilene kadar, alıcının sözleşmeden cayması ya da temerrüde düşmesi halinde, banka tarafından kullandırılan kredi tutarı, alıcının belediyeye ödediği peşinat, belediye tarafından, belirli şartlar altında ve kredi borcunu aşmayacak şekilde bankaya iade edilecek. Böylece banka açısından kredi riski büyük ölçüde belediye tarafından üstlenilmiş oluyor.

Kat irtifakı ya da kat mülkiyeti tapularının alıcı adına devredilmesiyle birlikte belediyenin garantörlük yükümlülüğünün sona ereceği, bu aşamadan sonra bankalar lehine bağımsız bölümler üzerinde 1. derece, 1. sırada ipotek tesis edileceği belirtiliyor. Ayrıca belediye, projeye konu bağımsız bölümlerin yüklenici firmalar tarafından sözleşmelere uygun şekilde tamamlanmasını da taahhüt ediyor.

BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLDİ

Söz konusu teklif, Belediye Meclisi Hukuk ve Şehircilik Komisyonları tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. Komisyon raporunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca kamu bankaları, özel sektör bankaları ve katılım bankalarıyla garantörlük sözleşmesi imzalamak üzere Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na yetki verildiği öğrenildi.

MUHALEFET ŞERH KOŞTU

Belediyenin, özel şirketlerin yürüttüğü bir konut projesinde bankalara karşı garantör konumuna geçmesi, kamu kaynaklarının özel sektör lehine kullanıldığı yönünde eleştirilere yol açabilecek nitelikte.

Bu kapsamda CHP grubu da söz konusu kara şerh koştu.