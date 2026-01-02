Bakanlığın Mardin kararına CHP'den sert tepki: Hangi süreçten bahsedebilirsiniz?"

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, 4 Kasım 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoy kayyum olarak atanmıştı.

Ahmet Türk'ün, Ekim 2024'te MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Cumhur İttafakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında görevine iade edilmesi bekleniyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı, Mardin kayyımının görev süresini iki ay daha uzattı.

CHP'DEN SERT TEPKİ: HANGİ TOPLUMSAL BARIŞTAN BAHSEDEBİLİRSİNİZ?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı açıklama ile kayyumun görev süresinin uzatılmasına tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkili hukuk devam ettikçe, seçmenin oyunu değersiz saydıkça; hangi süreçten, hangi toplumsal barıştan bahsedebilirsiniz? Bir elinizle 'gelin konuşalım' işareti yapıp, diğer elinizle halkın iradesine 'kayyum' kelepçesi vuruyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Mardin kayyumunun görev süresi uzatıldı

Emir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biz, 'Yanlış teşhisle doğru tedavi olmaz' demiştik. Komisyon raporumuzda 'Kürt sorunu, özünde bir demokrasi ve hukuk sorunudur' diye altını çizerek söylemiştik.

İkili hukuk devam ettikçe, seçmenin oyunu değersiz saydıkça; hangi süreçten, hangi toplumsal barıştan bahsedebilirsiniz? Bir elinizle 'gelin konuşalım' işareti yapıp, diğer elinizle halkın iradesine 'kayyum' kelepçesi vuruyorsunuz.

Çözümün adresi ne Saray’ın karanlık koridorları ne de polis bariyerleriyle çevrilmiş belediye binalarıdır. Hukuku askıya alarak, seçilmişleri derdest ederek ve bunda ısrar ederek yürünecek bir yol yoktur. Bu yol çıkmaz sokaktır!

Samimiyet testinden bir kez daha sınıfta kaldınız. Kayyum rejimi son bulmadan, sandık güvenliği sağlanmadan, adalet tesis edilmeden Türkiye’de toplumsal barış çalışmaları yol alamaz."