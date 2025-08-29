Bakan Uraloğlu'ndan Suriye açıklaması: 13 yıl sonra ilk

Bakan Uraloğlu'ndan Suriye açıklaması: 13 yıl sonra ilk
Yayınlanma:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye ile Suriye arasında 13 yıl aradan sonra aktarmasız uluslararası kara yolu taşımacılığının yeniden başladığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ile Suriye arasında 13 yıl sonra doğrudan kara yolu taşımacılığının yeniden başladığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, "Mersin'den 4 TIR Halep'e, İdlib'ten 3 TIR Mersin'e Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan dün geçiş yaptı" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç karışıklıklar sebebiyle taşıma faaliyetlerinin önce durma noktasına geldiğini, akabinde tamamen durduğunu anımsatarak, "Yıllardır sınır kapısında yükler aktarma yoluyla taşınıyordu. 8 Aralık 2024'te yaşanan gelişmeler sonrasında, taşımaları yeniden başlatmak üzere süreci başlattık" dedi.

İMZALAR ATILDI

27-29 Haziran 2025'te İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda, Suriye ile kara yolu taşımacılığı alanında bir mutabakat zaptı imzaladıklarını söyleyen Uraloğlu, "Ardından 9 Temmuz’da Cilvegözü Sınır Kapısı'nda teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirdik. Geçiş şartlarını belirledik. Şimdi sahada bu süreci başlatıyoruz" diye konuştu.

"ÜRDÜN VE SUUDİ ARABİSTAN'A ULAŞIM DAHA HIZLI HALE GELECEK"

Bakan Uraloğlu, taşımaların yeniden başlamasıyla birlikte Türk ve Suriye plakalı taşıtların artık sınırda yük aktarmaya gerek kalmadan doğrudan varış noktalarına ulaşacağını belirtti. Uraloğlu, taşımaların başlamasının etkilerine dikkat çekerek, "2024 yılı Ağustos ayı ile 2025 yılı Ağustos ayını kıyasladığımızda Suriye'ye yönelik taşımalarımızda yüzde 50 artış yaşandı. Bu eğilim artarak devam edecek. Suriye güzergahının yeniden açılmasıyla Hatay, Gaziantep ve Mersin gibi şehirlerimizden Ürdün ve Suudi Arabistan'a ulaşım daha hızlı hale gelecek. Bu adım sadece ihracatçımıza değil, bölge ekonomisine de canlılık kazandıracak" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Siyaset
Numan Kurtulmuş komisyonun sonlanacağı tarihi açıkladı
Numan Kurtulmuş komisyonun sonlanacağı tarihi açıkladı
Ferdi Zeyrek adına vakıf kuruldu
Ferdi Zeyrek adına vakıf kuruldu