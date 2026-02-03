Bahçeli'nin Öcalan-Demirtaş çıkışına Arınç'tan destek: Erdoğan'ı işaret etti

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a "umut hakkı", Selahattin Demirtaş'a da tahliye talep etmesinin ardından; AKP kurucularından Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti. Erdoğan'ın da Bahçeli kadar adil olduğunu vurgulayan Arınç, İslam tarihinden bir kıssa paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında ifade ettiği, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" şeklindeki konuşmasına; AKP kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan destek geldi.

Bahçeli'nin söz konusu isimler için sarf ettiği sözleri takdirle karşıladığını belirten Arınç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.

Arınç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli’den daha az adil değildir" ifadesini kullandı.

Son Dakika | Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettirSon Dakika | Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir

"ERDOĞAN BAHÇELİ'DEN DAHA AZ ADİL DEĞİLDİR"

İslam halifesi Hz. Ömer'in kendisine gelen bir kişiye yönelik kullandığı “Bilesin ki, ben Nuşirevan’dan daha az adil değilim” ifadesini hatırlatan Arınç, "Bu kıssadan atıfla demek istiyorum ki 1978 yılından beri yol ve dava arkadaşlığı yaptığım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli’den daha az adil değildir" dedi.

"Umarım ki adını zikrettiği isimlerle birlikte siyasî düşünceleri, fikirleri ve eylemleri sebebiyle halen cezaevinde olan pek çok kimse de bir an önce özgürlüğüne kavuşur" diyen Arınç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Sayın Bahçeli’yi dinlerken inancımızda adil olmanın ve adalet ile hükmetmenin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir kıssa geldi ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu kıssadan atıfla demek istiyorum ki 1978 yılından beri yol ve dava arkadaşlığı yaptığım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli’den daha az adil değildir. Hz. Ömer ve Nurşirevan adalette eşsiz örneklerdi. İnanıyorum ki Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli de en yakın zamanda buna en güzel iki örnek olacaklardır."

bulent-arinc.jpg
Bülent Arınç'ın X paylaşımı (3 Şubat 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

