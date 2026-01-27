Aziz İhsan Aktaş'ın "suikast şüphesi" ile korunmasının nedeni Selahattin Yılmaz'mış

Silivri'de görülmeye başlanan “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” davasının ilk duruşmasına, davanın kilit ismi Aziz İhsan Aktaş, onlarca korumanın oluşturduğu etten duvar arasında getirildi.

Aktaş, bu olağanüstü güvenlik önlemini "suikast ihtimali" ile açıkladı. Aktaş’ın dile getirdiği bu ihtimal, MHP’li Selahattin Yılmaz’ın tutuklanmasına neden olan ve Sabah Gazetesi’nin gündeme getirdiği iddiaları yeniden akıllara getirdi.

Duruşma öncesi hareketli dakikalar Bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde başlayan ve CHP’li belediye başkanlarının da yargılandığı duruşma öncesinde hareketli dakikalar yaşandı.

İddianamede "itirafçı" ve “suç örgütü lideri” sıfatıyla davanın seyrini belirleyen isim olan Aziz İhsan Aktaş, duruşma salonunun önüne sivil araç konvoyu ve kalabalık bir yakın koruma grubu eşliğinde geldi.

Gazetecilerin güvenlik önlemlerinin sebebini sorması üzerine Aktaş, "Devlet, korumayı suikast ihtimaline karşı verdi" yanıtını verdi.

SUİKAST İDDİASI

Aktaş’ın bahsettiği "suikast ihtimali", soruşturma aşamasında ortaya atılan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in mektubu ile yalanlanan ve MHP’li Selahattin Yılmaz’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen olaylar zincirine dayanıyor.

Aktaş’a koruma verilmesine yol açan sürecin temelinde, Ağustos 2025'te gündeme gelen "kiralık katil" iddiaları yatıyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin haberine göre; tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, "susması" için Aziz İhsan Aktaş’ı öldürtmek istediği ve bu iş için yeraltı dünyasından Selahattin Yılmaz ile anlaştığı öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine yapılan operasyonlarda Selahattin Yılmaz ve beraberindeki 10 kişi, "suikast hazırlığı" ve "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KELEŞ'TEN SUÇ DUYURUSU

Gelişmeler üzerine Fatih Keleş, avukatı Baran Kaya aracılığıyla Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Keleş dilekçesinde, İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve ardından itirafçı olan Adem Soytekin’in avukatı Recep Seyhan’ın, 23 Temmuz 2025 tarihinde kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini belirtti.

Dilekçeye göre Avukat Seyhan, görüşme sırasında Keleş’e dosyada "günah keçisi" seçildiğini söyledi. Keleş’in iyiliğini düşündüklerini belirten Seyhan, ondan etkin pişmanlıktan yararlanmasını ve Soytekin’in ifadelerini doğrulamasını istedi. Seyhan’ın, savcılığın beklediği beyanların verilmesi durumunda kurtuluşun mümkün olduğunu, ancak bunun için yüklü bir ödeme yapılması gerektiğini aktardığı iddia edildi. Hatta Adem Soytekin’in tahliye olurken milyonlarca dolar ödediği, Keleş’in ödemesi gereken tutarın da yine Soytekin tarafından karşılanacağının kendisine iletildiği belirtildi.

Selahattin Yılmaz: Bu bana karşı bir komplo

CEZAEVİNDE BASKI İDDİASI

Dilekçede, Fatih Keleş’in teklifi reddetmesine rağmen Avukat Seyhan’ın ısrarını sürdürdüğü ifade edildi. İkinci görüşmeye Seyhan’ın, Adem Soytekin’in diğer avukatı Hamza Uçan ile birlikte gittiği; görüşme esnasında Uçan’ın infaz koruma memurlarının yanında beklediği, Seyhan’ın ise tek başına görüş kabinine girdiği aktarıldı. Keleş’in bu duruma tepki göstererek, "Sizi çağırmadım" dediği ve görüşmeyi kabul etmediği de tutanaklara geçti.

Keleş’in açıklamalarına göre Seyhan, Keleş’e ait olmayan hazır bir etkin pişmanlık beyanıyla gelerek, Keleş’in Selahattin Yılmaz isimli şahsı Aziz İhsan Aktaş’ı öldürmeye azmettirdiği yönünde ifade vermesi için baskı yaptı. Tüm bu gelişmelerin sonucunda Selahattin Yılmaz ile birlikte 10 kişi tutuklanırken, Aktaş’a ise koruma verildi.