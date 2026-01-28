Atatürk'ün portresini kaldıran bürokrattan skandal savunma

Gaziantep PTT Başmüdürlüğü bünyesindeki birim müdürlerinin odalarından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portrelerinin kaldırıldığı, bu portrelerin yerine yalnızca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının asıldığı görüldü.

ATATÜRK PORTRESİNİ KALDIRAN BÜROKRATTAN SKANDAL SAVUNMA

Skandalı tespit etmek için PTT'ye giden CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Başmüdür Yardımcısı ve Pazarlama-Satış Müdürü Bekir Eminoğlu'nun tepki çeken olayı "Asmak zorunda değiliz. Bize öyle bir mecburiyet bildirilmedi. Genel müdürlük gönderirse asarız" şeklinde savunduğunu belirtti.

Öztürkmen, aynı manzarayla PTT Gaziantep Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa Bozgeyik'in makam odasında da karşılaştıklarını belirterek, "Kamu kurumunda bir müdür, makam odasına Atatürk fotoğrafını asmak gibi bir mecburiyetlerinin olmadığını söyleyebiliyor. Ancak aynı müdür odasına Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asmak konusunda bir mecburiyet hissediyor!" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen

PTT MÜDÜRÜ 10 KASIM TÖRENİNİ PROTESTO MU ETTİ?

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen; 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, PTT Gaziantep Başmüdürü Mustafa Akdemir'in saat 09.05'teki saygı duruşuna katılmamak için binadan dışarı çıkmadığına dair iddiaları gündeme taşıdı.

Akdemir'e sert sorular yönelten Öztürkmen, "Bu bilgi doğru mu? Neden Atatürk'ü anma törenine katılmadınız? 10 Kasım törenini protesto mu ettiniz?" ifadelerini kullandı.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

"Büyük Önder Atatürk bu devletin kurucusudur. Dolayısıyla tüm devlet kurumlarında fotoğraflarının bulunması zorunludur. Hiçbir kamu görevlisi “Atatürk'ün resmini asmak gibi bir mecburiyetimiz yoktur” diyemez! Herkes haddini hukukunu bilecek!" diyen Öztürkmen, sorumluların görevden alınması gerektiğini şöyle belirtti: