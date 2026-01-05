Edirne Doğu Anadolu Yardımlaşma Derneği tarafından 3 Ocak’ta, Sarıkamış Harekatı’nın 111. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün saygı duruşunda anılmadı.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Atatürk’ün anılmamasına itiraz etti. Anma programında, saygı duruşunun yalnızca şehit ve gaziler için yapılacağının belirtilmesi üzerine salonda gerilim yaşandı.

GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

Törene katılan CHP’li Yazgan, bu duruma tepki göstererek “Atatürk kırmızı çizgimizdir” dedi. Kısa süreli tartışmanın ardından töreni yöneten kişi tarafından Atatürk’ün adı da anıldı ve tören devam etti.

Sarıkamış Şehitleri eksi 23 derecede anıldı

ON BİNLERCE MEHMETÇİK ŞEHİT DÜŞTÜ

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ile Rus orduları arasında yaşanan ve 22 Aralık 1914’te başlayıp 15 Ocak 1915’te sona eren Sarıkamış Harekâtı, Türk tarihinde en acı askeri harekâtlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Allahuekber ve Soğanlı dağlarında çatışma, hastalık ve dondurucu soğuk nedeniyle on binlerce asker şehit düştü.

Her yıl ocak ayının ilk haftasında düzenlenen anma törenleriyle, bu büyük kayıp ve kahramanlık hatırlanıyor. Harekât, “son 140 yılın en acı olaylarından biri” olarak nitelendiriliyor.