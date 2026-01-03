Sarıkamış Şehitleri eksi 23 derecede anıldı

Sarıkamış Harekatı’nın 111'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında hava sıcaklığının eksi 23 dereceye düştüğü Sarıkamış Kayak Merkezi’nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından meşaleli kayak gösterisi düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitler Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne yürüdü. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve çok sayıda protokol üyesi de katıldı. Programda başta Sarıkamış şehitleri olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

'SARIKAMIŞ, VATAN SEVGİNİN FEDAKARLIKLA YOĞRULDUĞU TARİH SAYFASI'

Burada konuşan Göktaş, "Sarıkamış, vatan sevgisinin fedakarlıkla yoğrulduğu, iradenin en ağır şartlar altında sınandığı bir tarih sayfasıdır. Allahuekber Dağları'nda yaşanan bu büyük imtihan, millet olarak bağımsızlık uğruna neleri göze alabildiğimizi açıkça göstermektedir. İmkansızlıklar içinde yürütülen o harekatta, Mehmetçik sadece silahla değil; inançla, sadakatle ve teslimiyetle direnmiştir. Bugün huzur içinde yaşadığımız bu topraklar, işte o fedakarlığın üzerine inşa edildi. Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'a uzanan her dönemeçte bu millet aynı kararlılığı, aynı iman ve sadakati yeniden kuşandı. Vatanına göz dikenlere geçit vermedi, bu anlamda vatanın her karış toprağı, nesiller boyu hatırlanacak ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olacak destansı fedakarlıkların şahitliğini yapmakta. Bugün, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü vesilesiyle, bu fedakarlığın kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum" dedi.

Her zaman şehitlerin emanetleri ve gazilerin yanında olduklarını kaydeden Göktaş, "Bu süreçte, 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofraları'nda, ülkemizin dört bir yanında sivil toplum kuruluşları, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizle bir araya geldik. Bu toplantılarda da dile getirdiğimiz gibi, şehitlerimizin emanetleri olan siz kıymetli ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin daima yanındayız. Her şartta destek olmaya, ihtiyaçlarınızı hızlı ve etkin şekilde karşılamaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kıymetli aileleri, evladını, eşini, kardeşini kaybetmenin zorluğunu kelimelerle tarif etmek mümkün değildir. Ancak bilmelisiniz ki şehitlerimizin bıraktığı onurlu miras, milletimizin yüreğinde sonsuza dek yaşayacak. Onların isimleri dualarımızda, hikayeleri hafızalarımızda var olmaya devam edecek. Değerli gazilerimiz, sizler bayrağımızın gölgesinde huzurla yaşamamızı sağlayan kahramanlarsınız. Vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi olarak gençlerimize örnek olmaya devam ediyorsunuz. Milletimiz, sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman şu sözü söyler; 'Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir.' Bizler de bu emaneti tüm gayretimizle koruyacağız" diye konuştu.

İki çocuğuyla Kayseri'den Sarıkamış şehitlerini anmak için gelen Dilek Kişkiş ise şunları söyledi:

"Her sene bu duyguyu yeniden yeniden yaşamak çok güzel. Biz Kayseriliyiz, burada olmanın en güzel yanı bu sanırım. Her sene heyecanla bekliyoruz. Bugünü iple çekiyoruz. İki küçük çocuğumla katıldım. Çok gururluyuz. Ne kadar buraya yürüsek de ne yapsak da bizim için bu topraklara can vermiş askerlere minnettarız. Haklarını hiçbir şekilde ödeyebileceğimizi düşünmüyorum. Ruhları şad olsun. Rahmetle, minnetle anıyoruz."