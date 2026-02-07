Ankara kulisleri sürpriz "Üçlü İttifak" ile çalkalanıyor

Genel seçimlere adım adım yaklaşılırken siyaset arenası ısınmaya başladı. Saadet, Gelecek ve DEVA’nın Yeniden Refah’la işbirliğine yakın olduğu konuşulurken şimdi de yeni bir "Üçlü İttifak" iddiası geldi.

Siyasette “üçüncü yol” olarak tanımlanan yeni arayışlara ilişkin temaslar sürüyor. Meclis’te Yeni Yol grubunu oluşturan Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin, Yeniden Refah Partisi ile yeni bir işbirliği modeline yakın olduğu kulislerde dile getirilirken başka üç partinin de ittifak yolunda olduğu öğrenildi.

BU ÜÇ PARTİDE ORTAK YOL ARAYIŞINDAYMIŞ

İYİ Parti, Anahtar Parti ve Demokrat Parti ile de temas yürütüldüğü belirtiliyor. Amaç, merkez sağ ve muhafazakâr seçmeni kapsayabilecek daha geniş bir siyasi zemin oluşturmak.

Üçüncü yol arayışındaki bazı parti liderlerinin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin kişisel değerlendirmeler yapmasına rağmen, yürütülen temasların doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimi ekseninde şekillenmediği ifade ediliyor. Sürecin daha çok yapısal işbirliği ve ortak siyasi zemin arayışı üzerine kurulduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; söz konusu partilerin hedefinin, mevcut siyasi bloklar dışında kalan ve tercih konusunda kararsız seçmene alternatif bir adres oluşturmak olduğu ifade ediliyor.

Bu çerçevenin yalnızca parti birleşimiyle sınırlı kalmayabileceği, seçim sürecinde daha geniş bir işbirliği modeline dönüşebileceği konuşuluyor.

DAHA ÖNCEKİ KULİSLER NEYDİ?

Daha önce kulislere yansıyan iddialarda, Yeniden Refah Partisi’nin iktidar blokundan uzaklaşarak Saadet, Gelecek, DEVA ve İYİ Parti ile ortak bir siyasi zemin arayışına girdiği öne sürülmüştü. Bu çerçevede tek çatı modeli ve seçimlerde daha geniş bir ittifak formülünün tartışıldığı iddia edilmiş, ikinci tur senaryolarına ilişkin değerlendirmeler kamuoyuna yansımıştı. Bu başlıkların henüz netleşmediği ve temasların keşif aşamasında olduğu belirtilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

