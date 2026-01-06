Ankara Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü görevden alındı! Sosyal medya gönderisi iddiası

Ankara Emniyet Müdürlüğü, cuma akşamı yaşanan ani bir görev değişikliğiyle sarsıldı. İstihbarat Şube Müdürü Gökhan Yücel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla görevden alındı. Yücel, Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından personel emrine alındı. Yerine henüz bir atama yapılmadı.

Yücel, aynı gün içinde Polis Akademisi Başkanlığı’na tayin edildi. T24'ün haberine göre; Görevden alma süreci Emniyet Genel Müdürlüğü ve Emniyet İstihbarat Başkanlığı tarafından da yakından izlendi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI PAYLAŞIMI İDDİASI

Emniyet kulislerinde yer alan iddialara göre, görev değişikliğinin nedeni Yücel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili erişime engellenmiş bir internet paylaşımını üst düzey bir bürokrata iletmesi oldu. Bu paylaşımın, daha sonra başsavcılıktaki bir yargı mensubuna ulaşması krize yol açtı.

Yaşananların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, duyduğu rahatsızlığı Bakan Yerlikaya’ya iletti. Yerlikaya da krizin büyümemesi için Ankara Emniyet Müdürü Dinç’ten Yücel’in görevden alınmasını istedi. Talimat üzerine Yücel, yeni hafta beklenmeden görevinden alındı ve aynı gün içinde yeni görev yerine atandı.