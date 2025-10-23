Ankara Büyükşehir'den soruşturma izni açıklaması!

İktidar medyası tarafından Ankara Büyükşehir'e yönelik konser soruşturmasında Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni çıktığı iddia edildi.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iddiayı yalanladı. Yavaş, olağan sürecin işlediğini ve müfettişlere bilgiler verdiklerini söyledi.

Müfettişleri raporlarının tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma izni verip vermeyeceği hakkında karar vereceği öğrenildi.

Son Dakika | Mansur Yavaş'a soruşturma izni verilmemiş! İsmail Saymaz gerçeği aktardı

Kamuoyuna gerçeği ilk kez İsmail Saymaz'ın duyurmasından sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir şunları ifade etti:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu şekilde yaptığı talebi üzerine Mansur Yavaş’a savunma için bir hafta süre verdi” şeklindeki haberlerle ilgili olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma zaruriyeti doğmuştur.

Bilindiği üzere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isminin geçmediği bir iddianameye ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talebinde bulunmuştur.

Kamuoyunda “konser soruşturması” olarak bilinen süreçle ilgili daha önce Mülkiye Müfettişleri İstanbul’daki süreçlere gerekleştirmiş, Mansur Yavaş’ın ifadesine dahi başvurmayı gerekli görmemiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İçişleri Bakanlığı belediyemize müfettiş göndermiş olup, soruşturulması istenen hususlar incelenmektedir. Bu konuda Mansur Yavaş yazılı ifade vermiştir.

Ve olağan süreç işlemektedir.

“7 günlük süre verdi” konusu ise, Mülkiye soruşturmalarında savunma için rutin olarak tanınan 7 ila 10 günlük standart süreden ibarettir.

Sonuçta Mülkiye Müfettişi’nin talebi üzerine, İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine karar verecektir. Süreç bu şekilde işlemektedir. Soruşturma izni vermesi durumunda ise bu duruma karşı elbette yasal itiraz yolumuz da açık olacaktır."