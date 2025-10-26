Ali Mahır Başarır'dan Çağlayan'ın ablukaya alınmasına tepki

Yayınlanma:
CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nın ifade için getirildiği Çağlayan Adliyesi'nin polis ablukasına alınmasına tepki gösterdi.

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Binlerce vatandaş, İstanbul Valiliği'nin 1 günlük eylem yasağına rağmen İmamoğlu'na destek için Çağlayan'ın önüne akın etti.

İmamoğlu'nun ifadesine TOMA'lı önlem!İmamoğlu'nun ifadesine TOMA'lı önlem!

Polis, adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

ali-mahir-basarir-caglayan.png

BAŞARIR'DAN ABLUKAYA TEPKİ: TÜRKİYE BUNU HAK ETMİYOR

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Çağlayan'ın ablukaya alınmasına tepki gösterdi. Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Çağlayan'dayız. Görüyorsunuz, binlerce polis, panzerler. Niye? Yapılan yargılamayı insanlar takip etmesin diye" ifadelerini kullandı.

Başarır, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Çağlayan'dayız. Görüyorsunuz, binlerce polis, panzerler. Niye? Yapılan yargılamayı insanlar takip etmesin diye. Türkiye bunu hak etmiyor. Bu ülke bunu hak etmiyor. Pazar günü bu ülkenin cumhurbaşkanı adayını, İstanbul'un belediye başkanını buraya getiriyorsun ve vatandaşları adliyeye, adliyenin çevresine almıyorsun. Olmaz. Bu olmaz. Bu ülkeye bu yakışmıyor. Yazık."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

