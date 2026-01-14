AKP'li vekilden Atatürk ve İsmet İnönü için skandal sözler! CHP çok sert tepki gösterdi

AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Milli Mücadele kahramanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü hakkında skandal sözler sarf etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır çok sert tepki gösterdi.