AKP'li vekilden Atatürk ve İsmet İnönü için skandal sözler! CHP çok sert tepki gösterdi
TBMM Genel Kurulu’nda AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım’dan skandal sözler geldi.
Yıldırım, ilk olarak 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü hedef aldı. Gelen tepkilerin ardından Yıldırım sözlerinin arkasında durdu, ardından da Atatürk'e yönelik tepki çeken ifadelerde bulundu.
Yıldırım konuşmasında Atatürk'ün babası Ali Rıza bey ve annesi Zübeyde hanımı da hedef aldı.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Genel Kurulu'nda yükselen bu sözlere tepki gösterdi. DEM Partili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, tansiyonun yükselmesi nedeniyle oturuma 10 dakika ara verdi.
AKP’li Adem Yıldırım, yerinden söz aldığı bir dakikalık konuşmasında şunları söyledi:
- “Bir zamanlar ‘geldi İsmet, kesildi kısmet’ diyen vatandaşlarımız şimdi ‘geldi CHP, kesildi hizmet’ diyor. Nereden tutsak elimizde kalıyor.
- Dün CHP'nin Genel Başkanı su üzerinden siyaset yapmayalım diyerek Mansur Yavaş'ın getiremediği su ile ilgili bir şeyler yapar diye bekledik. Çıktı kürsüye, sudan bahanelerle iktidara gelince su problemini çözeceğiz vaadinde bulundu.”
"YAZIKLAR OLSUN SANA"
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yıldırım’ın sözlerine şöyle tepki verdi:
- “Bir sefer kullandığı dil gerçekten çok ayıp. ‘Geldi İsmet, gitti kısmet’ diyorsun değil mi? Kim için söylüyorsun bunu? Soruyorum bir dakika.
- Kim için söylüyorsun? İsmet Paşa için. İsmet Paşa için söylüyorsun. Bak, o İsmet Paşa gelmeseydi ve olmasaydı kısmetinde kim olurdu ben bilemiyorum. Sana bunu söyleyeyim.”
- (Bu sırada bir vekil yüksek sesle “Yunanlılar olurdu” dedi)
- “Yazıklar olsun. Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren, Lozan'ın mimarı İsmet Paşa için bir milletvekili olarak bunları söylüyorsun ya. Yazıklar olsun sana.”
AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ BİR DE SAVUNDU
Tartışmaların büyümesi üzerine AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu araya girerek şu ifadeleri kullandı:
- “Karşılıklı olarak bu şekilde konuşmak zaten Meclis’in usulünde yok.
- Bir dakikalık konuşmasını milletvekilimiz yerine getirdi. Grup başkanvekili de cevap verdi. Fakat grup başkanvekili cevap verirken bunu Meclis’e karşı yapmalıdır.
- Birebir karşılıklı polemik yarıştıracak şekilde utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Artık dillerine pelesenk oldu bu mevzu. Bu şekilde konuşmak zaten doğru değil. Utanması gerekenler başkaları.”
SÖZLERİNİ ARKASINDA DURUP ATATÜRK'Ü DE HEDEF ALDI
Adem Yıldırım yeniden söz alarak sözlerinin arkasında durdu:
- “CHP grup başkanvekilinin dakikalarca, saatlerce konuştuğunu ben bir dakikada özetledim aslında. Benim bir dakika sözüme tahammül dahi edemiyor.
- ‘Geldi İsmet, kesildi kısmet’ olayı benim uydurduğum bir şey değil. Türkiye'nin bir gerçeği. Türk milletinin İsmet İnönü için söylemiş olduğu bir vakadır.
- Kalkıyor. ‘İsmet Paşa olmasaydı adın şöyle olurdu, böyle olurdu’ diyenlerin bugün çocuklarının adlarına bakıyoruz.
- Bir tane İsmet ismi yok. Bir tane Mustafa ismi yok. Bir tane Kemal ismi yok. Ne bileyim bir tane Zübeyde ismi yok. Bir tane Ali Rıza ismi yok.
- Onların çok iyi biliyoruz. Hem Mustafa Kemal üzerinden, İsmet İnönü üzerinden ne kadar suiistimal ettiklerini çok iyi biliyoruz.
- CHP'nin hizmetsizliğini, CHP'nin kısmetsizliğini, CHP'nin bu memleketin başında bir vakıa olduğunu...”
CHP’li Ali Mahir Başarır ise cevabını daha da sertleştirdi:
- “İsmi üzerinden falan bir yorum yapmadım, bir. Bu ülkede hayatını cephede geçirmiş, Kurtuluş Savaşı'nın mimarı İsmet İnönü'ye bu parlamentoda bir milletvekili böyle konuşursa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanvekili olarak ben ona gereğini yaparım.
- Grup başkanvekili sana gerektiği cevabı verir. İşte aynen de böyle konuşmam olur. Ayıp ya. Ayıp. Yeter. Yeter.
- Sen kimsin ki İsmet Paşa'nın adını ağzına alıyorsun?”
- “Atatürk ve İnönü bu ülkenin kurucu değerleridir”
‘Aleviler öldürülüyor diyerek ortalığı ayağa kaldırıyor’ demişti: AKP'li isimden dikkat çeken 'Hz. Ali' çıkışı
Konuşmasının sonunda Başarır şu ifadeleri kullandı:
- “Sayın Başkanım. Bir sefer burada tüm milletvekilleri bu ülkenin kurucu değerlerine saygı göstermelidir.
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü bu ülkede hayatını cepheye vermiş, Misak-ı Milli sınırlarını çizmiş, bu vatanı bize armağan etmiş en önemli değerleridir.
- Onların adını bu şekilde anmak bir milletvekiline yakışmıyor.
- İkinci durum, isteyen istediği ismi koyabilir ama Mustafa Kemal'i milyonlarca insan onurla koyar ve koymuştur.
- Ama gelip bunu sanki bir eleştiri, bir marifetmiş gibi anlatmak bu toplumu ayrıştırmak, doğru değil.
- O yüzden ben o milletvekilini tarihimizden, Meclis’ten, milyonlarca yurttaştan özür dilemeye davet ediyorum.
- İsmet İnönü bizim ikinci genel başkanımız, bu ülkenin değeri, Lozan'ın mimarı, Kurtuluş Savaşı cephelerinin eşsiz komutanıdır.
- Saygıya davet ediyorum ve lütfen, lütfen artık milyonları zedeleyecek, üzecek bu söylemlerden kaçınalım.”